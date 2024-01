Új információkat közölt a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a hétfő este Budapesten bekövetkezett halálos tömegbalesetről.

Halálos tömegbaleset Budapesten: megtörte a csendet a rendőrség – másfél napja szökésben az elkövető, de pontosan tudják, ki ő (Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook oldala)

A főváros IV. kerületében, a Rózsa utca és a Görgey Artúr utcai kereszteződésének közelében történt tragédiáról a Világgazdaság is beszámolt, ahogy arról is, hogy a vétkes segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről és immáron másfél napja szökésben van.

Őt a rendőrség nagy erőkkel keresi.

A BRFK kedden késő délután tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán, amelyen először számolt be részletesen a történtekről és több pletykát is eloszlatott. Ebben először is megerősítette, hogy a halálos baleset okozója elmenekült a helyszínről és szökésben van. A rendőrség nyomatékosította, hogy keresik őt. Ezt követően mélyebben ismertette a súlyos karambol körülményeit.

Hogyan történt a budapesti halálos tömegbaleset?

A Mercedessel közlekedő férfi január 22-én este fél nyolc után Újpesten haladt a Rózsa utcában az Árpád út felől a Görgey Artúr utca irányába. A Deák Ferenc utca – Rózsa utca kereszteződésében nekiütközött egy autónak, ami ami egy villanyoszlopnak csapódott. A balesetet okozó autós ezután másik két személygépkocsinak is nekiütközött, amelyek közül az egyik egy busznak sodródott.

A balesetben összesen négy személygépjármű és egy busz tört össze, a feltételezett okozó az autóját hátrahagyva gyalogosan elhagyta a helyszínt. Adatait nem adta meg és arról sem győződött meg, hogy megsérült-e valaki. Pedig sajnálatosan igen: egy 45 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy a helyszínen meghalt. A 14 éves kislányát könnyű sérülésekkel vitték kórházba a mentők. Egy nő szintén megsérült az ütközésben.

Tudja a rendőrség, ki okozta a halálos budapesti tömegbalesetet

Eddig tart a poszt, de az igazán lényeges információk a hozzászólásokból derültek ki. A BRFK ugyanis aktívan válaszolt a kommentelők felvetéseire. Így tudható, hogy a Mercedes nem lopott, bár sokan azt feltételezték, hogy ez hátráltatja a tettes kézre kerítését. Tucatnyian fejezték ki értetlenségüket, hogyan lehetséges, hogy még mindig nincs meg a tettes. A BRFK munkatársai ennek kapcsán a következőket jelentették ki.:

Természetesen mi pontosan tudjuk, kit keresünk. Tudjuk, hogy ki vezette az autót. Keressük és el is fogjuk kapni. Bizonyos nyomozati tevékenységek miatt nem szeretnénk nyilvánosságra hozni, hogy ki ő. Amint publikus lesz, közölni fogjuk.

Azonban ez nem mindenkit nyugtatott meg, és volt aki felvetette, hogy valami "sántít az okozó és a járműve körül". Erre a BRFK ugyancsak határozottan reagált:

Az ég egy adta világon semmi sem sántít. Azon kívül természetesen, hogy szökésben van a sofőr. De hiába. Meglesz. Ahogy mindegyiket elfogjuk.

Végül arra is ígéretet tettek, hogy amint elfogták a vétkes sofőrt, azt azonnal nyilvánosságra hozzák. Ez eddig nem történt meg, vagyis a férfi továbbra is szökségben van.