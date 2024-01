Súlyos közlekedési baleset történt hétfőn az esti órákban Budapesten. A sajnálatos esemény helyszíne a főváros IV. kerülete, a Rózsa utca és a Görgey Artúr utcai kereszteződésének közelében.

Halálos tömegbaleset történt hétfő este Budapesten: a vétkes elmenekült a helyszínről – teljes útzár (Fotó: Wintermantel Zsolt / Facebook)

Wintermantel Zsolt, Újpest korábbi fideszes polgármestere a közösségi médiában arról számolt be, hogy négy személygépkocsi ütközött össze, a mentés nagy erőkkel folyik. Buszos fórumokon ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy az arra közlekedő 20E járat is részese volt a tömegbalesetnek. A BKK Info csupán annyit közölt, hogy a 20E és a 220-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Deák Ferenc utca / Rózsa utca és az Árpád üzletház megállót.

Wintermantel Zsolt később arról is beszámolt, hogy a vétlen sofőr sérülései következtében életét vesztette. A balesetet okozó sofőr elmenekült a helyszínről, a rendőrség őt nagy erőkkel keresi.

A baleset meg nem erősített információk szerint valamivel 20 óra előtt következett be. A VÉSZ, azaz a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás tájékoztatása szerint összesen öt jármű karambolozott Újpesten. Egy ember beszorult a járműbe, őt feszítővágóval szabadították ki, majd átadták a mentőknek. Helyszíni beszámolók szerint újraélesztésre is sor került.

Mivel nagy mennyiségű törmelék és olaj jutott az úttestre, ezért a hatóságok tejes szélességben zárást alkalmaztak.

Hivatalos információ jelenleg nem érhető el a részletekről.

A közösségi médiában elérhető beszámolók szerint két autó és a busz a piros lámpánál várakozott, amikor egy személyautó vélhetően szabályosan lekanyarodott. Szemből azonban egy másik személyautó nagy sebességgel érkezett és belerohant előbbibe. Az ütközés erejére jellemző, hogy a kanyarodó jármű a járdán állt meg. Mások szerint viszont a vétlen jármű a busz mögött várakozott, amikor hátulról belérohant a vétkes.

A vétlen sofőr a hírek szerint egy édesapa volt, aki a kislányával utazott. Ha minden igaz, neki nem esett komolyabb baja. A balesetet okozó sofőr állítólag megsérült, de segítségnyújtás nélkül elmenekült. A buszon tartózkodók, így az eset szemtanúi részéről felmerült az is, hogy ittas lehetett, de ezt jelenleg nem lehet biztosra venni.