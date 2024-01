A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) házkutatást tartott a magyar építőipar meghatározó szereplőjénél, az A-Híd Zrt.-nél a múlt év végén. Az intézkedést a hatóság a sok százmilliós számlagyár ügyébe belebukó, jelenleg is letartóztatásban lévő egykori ügyvéd, Vig Mór elleni eljárás keretében hajtotta végre – írja több forrásra is hivatkozva a Mandiner.

Az adóhatóság válaszában az építőipari vállalkozás nevére nem tett utalást, ugyanakkor nem cáfolta a házkutatás tényét.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A lap a házkutatással összefüggésben megkereste a rendőrséget, az ügyészséget és a NAV-ot is. Az adóhatóság válaszában az építőipari vállalkozás nevére nem tett utalást, ugyanakkor nem cáfolta a házkutatás tényét. A Mandiner a Lánchíd felújítását végző A-Híddal kapcsolatos kérdésére a többek között így fogalmazott:

(…) egy praxisától eltiltott budapesti ügyvéd tevékenysége miatt elrendelt nyomozás során a pénzügyőr nyomozók 33 fővárosi helyszínen kutattak és foglaltak le bizonyítékként dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint készpénzt (…)

Mint ismert, a jogász november vége óta van letartóztatásban, a NAV Bűnügyi Főigazgatósága különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással gyanúsította meg. Azt is tudni lehet, hogy nem ez Vig Mór egyetlen ügye: a férfi egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban, valamint vesztegetési ügyben két éve jogerősen is elítélték.