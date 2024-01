Húszik támadhatták meg az izraeli kikötővárost

Az izraeli hadsereg (IDF) azt állítja, hogy elfogó rakétát lőtt ki egy „gyanús légi célpontra”, amely a Vörös-tenger felől tartott izraeli légtér felé. A veszély miatt Eilatban, Izrael egyik legnagyobb kikötővárosában megszólaltak a légvédelmi szirénák, és a hadsereg értesítette a lakosságot.

Fotó: AFP

Az IDF közlése szerint az incidens már véget ért, és nem kell tartani attól, hogy további támadás érné a kikötővárost – számolt be róla a The Times of Israel. Egyelőre nem tisztázott, hogy mi állt a támadás célkeresztjében, de

az elmúlt hetek történései alapján az IDF úgy sejti, hogy a jemeni húszi lázadók lőttek Eilatra.

A város számos, lakóhelyét elhagyni kényszerült embernek ad otthont a gázai határ közelében lévő közösségekből, amelyeket a Hamász október 7-én támadott meg.

Az amerikai és brit légicsapások a jelek szerint legalább egy időre elvágták a legfontosabb ellátási vonalat Irán és Jemen között, Teherán egyelőre nem töltötte fel újra a húszik fegyverkészleteit. Azt azonban még nem lehet megmondani, hosszú távon milyen hatása lesz a nyugati erők fellépésének.