Ismét erőre kapott a koronavírus Európában, van ahol újra kötelező a maszkviselés

Spanyolországban ismét kötelezővé tették az egészségügyi maszkviselést a kórházakban, mivel egyre nő a Covid-os és az influenzás esetek száma. Az országban hat hónappal ezelőtt törölték el a gyógyszertárakban és az egészségügyi intézményekben a kötelező maszkhasználatot. Eközben Nagy-Britanniában is aggodalmat okoz a koronavírusos esetek számának növekedése. A szigetországban állítólag már a Juno alvariáns terjed.

Fotó: MIGUEL RIOPA/AFP

Spanyolországban több önkormányzat tiltakozott a kötelező maszkhasználat visszavezetése ellen, de az új egészségügyi miniszter, Mónica García lesöpörte az asztalról az ellenvetéseket. Szerinte a józan ész óvatosságot diktál – írta meg a Guardian.

Sokat beszéltünk a kötelező maszkviselésről és be kell látnunk, hogy óvatosnak kell lennünk, különösen az egészségügyi központokban és a kórházakban, ahol a betegeket és az orvosokat is meg kell védeni

– mondta García.

Nyilvános kivégzésekkel harcolhatott a koronavírus-járvány ellen Észak-Korea Dél-Korea közzétette idén is a fehér könyvet, amelyben egy menekülttől származó információkra hivatkozva megírták: nyilvánosan végezhettek ki többeket a diktatúrában a járvány elleni intézkedések nevében. A kiadvány arra is rávilágított, hogy az észak-koreai orvosok a megfelelő ismeretek és a gyógyszerek hiánya miatt hajlamosak kábítószert, például metamfetamint használni.

Az előző hónapban már az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ is jelezte, hogy több vírus és bakteriális légúti kórokozó is terjed egyszerre a télen, így fontosnak tartják, hogy az emberek legyenek óvatosak. A központ az javasolja, hogy, aki megbetegedik az ne menjen emberek közé, illetve az egészségügyi intézményekben is javasolják, hogy hordjanak maszkot.

Az Egyesült Királyságban szakértők szerint a karácsonyi időszak robbanthatta be a koronavírus új változatának terjedését. A Covid Juno variánsa (Covid JN. 1) az enyhe téli időjárás, illetve a karácsonykor tapasztalt nagy népvándorlás miatt rohamosan fertőz az országban a szakértők szerint – erről a Mirror írt.

A brit napilapnak Danny Altmann, az immunológia professzora azt mondta, hogy a világ még egyáltalán nem győzte le a koronavírust. Szerinte a betegség még mindig ott van a társadalomban, terjed az emberek között.

Nagy-Britanniában a lakosság 5 százalékának a tüdejében jelen pillanatban is ott van a vírus egy variánsa

– mondta Altmann. A professzor hozzátette, hogy az elmúlt években jelentős sikereket ért el az emberiség a betegség ellen, de szerinte teljes győzelmet még nem aratott. Azt is elmondta, hogy egyelőre azt sem lehet tudni, hogy a Juno variáns hulláma már lecsengőben van-e, vagy csak most kezdődik. Altmann szerint a világ kezdi elfelejteni, hogy mit okozott a Covid 4 évvel ezelőtt és attól fél, hogy emiatt a történelem megismétli önmagát.