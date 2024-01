Milliókat bliccelt össze a tavalyi nyertes Több mint kétmillió forintot halmozott fel tartozásként, majd fizetett be egy összegben a legnagyobb bliccelő tavaly a BKK-nál, de még a lista tizedik helyezettje is több mint egymillió forintnyi tartozást hozott össze. A szervezet évek óta szigorúbb a jegy vagy bérlet nélkül közlekedőkkel, és a behajtási rendszer is hatékonyabbá vált, így nőnek a vonatkozó bevételek is.