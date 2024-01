Donald Trump New York-i bírósági ügyei akkora pénzbírsággal fenyegetnek, amelyek felemészthetik a rendelkezésére álló készpénz jelentős részét, talán az egészét is, és komoly csapást jelenthetnek az imázsára, amely jelentős részben a pénzügyi sikerein és a vagyonán alapul.

Trump az anyagi sikereire és a vagyonára alapozta a kampányát.

Fotó: AFP

Az első anyagi csapás múlt pénteken érte, amikor a bíróság több mint 83 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte a volt elnököt E. Jean Carroll írónak rágalmazás miatt. Emellett a héten várható ítélet egy másik, csalási ügyben is, amely 370 millió dollár „törvénytelen haszon” megfizetésére kötelezheti, mert a vádak szerint hitelkérelemnél hazudott a vagyonáról, emlékeztetett a Bloomberg. (Egy dollár 359,5 forint.)

Ez a két összeg már meghaladja vagy legalábbis megközelíti azt, amellyel Trump rendelkezik.

Egy tavalyi vallomásában Trump úgy jellemezte a készpénzkészletét, hogy az „jelentősen meghaladja” a 400 millió dollárt.

A Bloomberg milliárdosindexe akkor a likvid vagyonát 600 millió dollárra, a teljes vagyonát pedig 3,1 milliárd dollárra becsülte, bár Trump pontos pénzügyi helyzete híresen átláthatatlan. A becslés szerint mindenesetre a vagyona ötszázmillió dollárral nőtt 2021 óta, amikor elköltözött a Fehér Házból.

Kártérítést nem fizethet kampánykasszából

Potenciálisan azonban készpénzproblémákat okozhat számára a kilátás, hogy több mint 450 millió dolláros kártérítéssel sújtják majd majd nem egészen egy hét leforgása alatt. Az időzítés ráadásul nem is lehetne rosszabb a valószínű republikánus elnökjelölt számára, mivel egyre nőnek az ügyvédi költségei, hiszen négy átfogó ügyben emeltek ellene vádat, összesen 91 vádpontban áll majd bíróság elé.

A bírságok elvihetik a volt elnök készpénzvagyonának jelentős részét.

Fotó: AFP

A jogi költségek egy részét ugyan a kampánykasszából fizeti, a pénzbüntetéseket azonban nem finanszírozhatja onnan.

Nincsenek olyan kivételek, amelyek kiterjednének a kártérítésre egy olyan ügyben, amely nem jelöltként vagy tisztségviselőként érinti őt

– hangsúlyozta a portálnak Jennifer Rodgers volt szövetségi ügyész.

Trump mindenesetre jogi problémáit helyezte adománygyűjtő kampányának középpontjába. Mintegy 25,5 millió dollárt költött ügyvédi költségekre 2023 első hat hónapjában, és szerdán közlik majd a második fél év adatait.

A kampánykasszába a Make America Great Again Inc. akcióbizottság 46 millió dollárt gyűjtött 2023 második felében, ezt a pénzt azonban elméletileg nem fordíthatja kártérítésre. Daniel Weiner, a Brennan Center for Justice közpolitikai intézet választásokért és kormányzatért felelős igazgatója szerint azonban nem biztos, a szabályok megakadályozzák ebben Trumpot a „szürke zónák” létezése miatt és kényszerítőintézkedések hiányában.

Jól teljesítenek a floridai ingatlanok

Bár Trump vagyona jelentős, annak a zöme ingatlanokban van lekötve, ráadásul az esetleges 450 millió dolláros bírság a teljes nettó becsült vagyonának 15 százaléka, ami nem kevés.

Sok pénzt hoznak Trumpnak a floridai ingatlanok.

Fotó: Getty Images

Az ingatlanfejlesztők általában nem rendelkeznek készpénzzel. Tulajdonuk van, nem készpénzük. Az én legnagyobb kiadásaimat azonban sajnos a jogi költségek teszik ki

– mondta annak idején Trump.

Segít Trump helyzetén, hogy megugrottak a floridai ingatlanjainak bevételei, hiteleit pedig törlesztette a washingtoni szállodája eladásából kapott összegből. Miami golfklubjai és üdülője 2022 és 2023 áprilisa között 145,8 millió, Mar-a-Lago 52,3 millió, a Las Vegas-i Trump Ruffin Tower 32 millió dollárt hozott a konyhára.