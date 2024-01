Tegnap bejelentették, ma már meg is ritkították a budapesti tömegközlekedési járatait. Csúcsidőben.

Káosz Budapesten: legutóbb Demszky Gábor mert ilyet tenni – Vitézy Dávid felszólította Karácsony Gergelyt (Fotó: Vitézy Dávid Facebook oldala)

Ahogy az várható volt, a semmiből és elképesztő módon közölt döntés tömegjeleneteket okozott szerte a fővárosban. A reggeli csúcsban kialakult káoszt Vitézy Dávid lehetséges főpolgármester-jelölt örökítette meg és tette közzé a közösségi oldalán. A fotók önmagában is beszédesek, de a közlekedési szakember meglehetősen fontos kommentárt is fűzött a történtekhez, amiből részleteiben is kiderül, hogy miért helytelen, ami a budapesti közösségi közlekedésben történik.