A főpolgármester szerint azzal, hogy tíz év után csökkentik március elsejétől a BKK-bérletek árát, a Budapesten közlekedők élete könnyebb lesz, ezáltal kevesebb stresszel jár majd az élet a fővárosban. A politikus kifejtette, hogy a főváros életminőségét, közlekedési viszonyait alapvetően meghatározza a beözönlő gépjárműforgalom, ezeknek a fele az agglomerációból érkezik. Hozzátette, hogy az önkormányzat dolga, hogy rávegye az embereket arra, hogy a közösségi közlekedést válasszák.

Karácsony Gergely keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy

számításaik szerint 2023-hoz képest 4-5 milliárddal csökkenhet a főváros bevétele a bérlet ára csökkentésével.

Fotó: Mónus Márton/MTI

Karácsony Gergely elmondta, hogy a férőhely/kilométer alapú elszámolás lesz a tömegközlekedés tekintetében, vagyis

a fővárosi bérletekből és jegyekből, valamint a vármegyékből és országos bérletekből befolyt összegek után felosztják a bevételeket, melyik szolgáltató, hány kilométerre mennyi férőhelyet biztosított.

A főpolgármester elmondta, hogy

a BKK diákbérletét, valamint a 65 év alatti nyugdíjasok bérleteit kivezetik, így maradnak a fővárosban is érvényes vármegyei és országos bérletek.

Karácsony kedd reggel jelentette be, hogy 8950 forintba kerül majd március elsejétől a BKK-bérlet, ezzel a lépéssel kereken 500 forinttal lett olcsóbb, mint a 9450 forintba kerülő vármegyebérlet. Korábban Vitézy Dávid volt BKK vezérigazgató úgy számolt, hogy „alsó hangon 20 milliárd forintos éves, tartós bevételkiesést jelent mindaz, amit Lázár János és Karácsony Gergely az elmúlt 24 órában bejelentett.” A friss megállapodás értelmében a Budapest-bérlet érvényes marad a főváros egész területén a BKK mellett a MÁV, a Volán és a HÉV járatain is. A Pest vármegyére váltott havi bérletet, illetve a havi országbérletet 2024. március 1-jétől a BKK járatain is elfogadják. Mindegyik bérletet mindkét fél árusítani fogja minden értékesítési csatornáján.