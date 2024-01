Miközben a sikkasztások és a lopások elkövetőit kergeti a Zelenszkij-kormány, oligarchák új generációja nevelődik ki az orosz invázó ellen küzdő, háborúban álló országban. A korrupcióellenes szélmalomharcért Ukrajna uniós tagságot és nyugati pénzeket kapna, míg az ezt kritizáló Magyarországot meg nem erősített információk szerint a szavazati joga és a támogatások elvételével fenyegetik.

Zelenszkij korrupciós harca nem hozott még érzékelhető változást Ukrajnában.

Fotó: AFP

Ukrajnában, mint a Szovjetunió legtöbb volt tagállamában, évtizedek óta súlyos probléma a korrupció. Az állami tulajdonban lévő vállalatok privatizációjából rengeteg oligarcha gazdagodott meg, ők a szervezett bűnözés segítségével az egész országot behálózták.

A 2014-es forradalom után az ország hivatalosan új útra tért, az orosz–ukrán háború kirobbanása óta pedig a „nyugati értékek” védelmezőjeként tünteti fel magát, amiért cserébe nyugati támogatást és lebegtetett uniós tagságot kap.

Valóban, az elmúlt évek reformjai egy átláthatóbb rendszert alapoztak meg, ám a korrupció elleni harc csak most kezdődött el.

A közelmúltban az ukrán katonai hírszerzés több olyan ügyről is lerántotta a leplet, amely az országba érkező nyugati milliárdok megdézsmálásával volt kapcsolatban. Január végén öt ember, köztük magas rangú állami tisztviselők és a Lviv Arsenal fegyvergyártó vezetője ellen emeltek vádat, ugyanis a gyanú szerint több mint 14 milliárd forintnyi támogatást sikkasztottak el.

Tavaly novemberben először a hadsereg kibervédelmi vezetőjét menesztették 600 millió forintnyi összeg eltűnése miatt, majd néhány nappal később kiderült, hogy az ukrán haderők élelmiszerkészleteinek harmadát ellopták.

És ezek csak azok, amelyek napvilágot is láttak – félő, hogy még sok hasonló kaliberű ügy maradt feltáratlanul. A Transparency International korrupciós ranglistáján okkal áll az ország a 104. helyen, Algéria és Brazília mellett.

Ez persze nem vet véget az Egyesült Államokból és az Európai Unióból befolyó pénzeknek, sem pedig Vologyimir Zelenszkij elnök hangos támogatásának, ám már a nyugati kormányok is egyre elégedetlenebbek az ukrán kormány munkájával.

Nem véletlen, hogy az oroszok mellett a korrupció lett kikiáltva Ukrajna legnagyobb ellenségének.

A háború kirobbanása óta tisztogatásokat hajtottak végre az ország otthon maradt oligarchái között, akik pedig elmenekültek, azoknak a belföldi vagyonuk bánta. Ennek még Zelenszkij régi nagy támogatója, Ihor Kolomojszkij médiamogul is áldozatul esett, aki ellen már három ügyben is vádat emeltek.

Az eltűnt pénzügyi támogatások mellett félő, hogy a fegyverszállítmányok egy része is a feketepiacon köt ki.

Fotó: Ignacio Marin / AFP

A visszaélések eltakarítása annyira fontos üggyé vált a kormány számára, hogy tavaly nyáron Zelenszkij hazaárulásnak minősítette a korrupciót, az ebben résztvevőknek pedig ehhez mért bánásmódot ígért.

A nyugati értékeket hirdető ukrán vezetést kritikusai azzal vádolják, hogy a régi oligarchákat cserélik le a sajátjaikkal – ilyen például Andrij Jermak kabinetfőnök és az elnök egyik legjobb barátja, akit az „ország keresztapjaként” emlegetnek –, a korrupcióellenes harcot pedig a politikai ellenfeleik elhallgattatására használják fel.

Január közepén például egy ukrán befektetési alap, a Concorde Capital vezetőjét tartóztatták le egy ingatlanfejlesztési projekt miatt, ám ebben az is közrejátszhat, hogy a bankárként is dolgozó Igor Mazepa nyílt kritikusa volt az ukrán elnöknek és a kormánynak.

Ezt a lakosság is érzi: az Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation (DIF) felmérésében a megkérdezettek 78 százaléka gondolta úgy, hogy az elnök közvetlenül felelős a kormányban és a regionális közigazgatásban tapasztalható korrupcióért.

Ukrajna kritizálása miatt büntetik Magyarországot

Nemrég Brüsszel – a Financial Times később cáfolt információi szerint – több oldalról is megfenyegette a magyar kormányt, amiért megakadályozták az ukránoknak szánt következő, 50 milliárd eurós segélycsomag jóváhagyását – a következő ülésig hazánk vagy behódol, vagy elveszítheti az Európai Tanácsban a szavazati jogát, és még a maradék uniós támogatást is elvennék tőlünk – bár ezt a forgatókönyvet egy újságcikken kívül más nem támasztja alá.

A helyzeten az sem segít, hogy Magyarország hosszú ideje kritizálja és vétózza az Ukrajnának szánt támogatásokat, valamint uniós és NATO-csatlakozását, tekintettel a máig nem enyhülő korrupcióra.