Az üzleti és kormányzati vezetők az egyik legszebb síparadicsomban próbálják rendszeresen megoldani az aktuális globális vagy akár helyi problémákat, kisebb-nagyobb sikerrel. Épp a számos prominens személy együttléte apropóján gyakran tartanak tüntetéseket a többnapos rendezvény során különböző szervezetek, aktivisták. Az 54. davosi Világgazdasági Fórumot január 15–19. között rendezik meg.

Fotó: Gian Ehrenzeller

Legutóbb, tavaly – napra pontosan egy éve, azaz 2023. január 15-én – klímaaktivisták tüntettek Davoszban a Világgazdasági Fórum előtt. A demonstráció miatt autósok rekedtek gépkocsijaikkal a külvárosban. A klímaaktivisták már régóta ellenzik a világgazdasági fórum megrendezését, szerintük az összejövetel nem kínál megoldást az aktuális problémákra, például a klímakatasztrófára. A tavalyi fórum résztvevői központi témaként elemezték például, hogy a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború kettős hatása hogyan rázta meg az amúgy is törékeny globális rendszert.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy tavaly alig engedte el a német rendőrség a lützerathi szénbányanyitás elleni tüntetésen őrizetbe vett Great Thunberget, a klímaaktivista Davosba utazott. A tüntetésen a rendőrökkel kedélyesen beszélgető svéd aktivistáról készült videók nyomán felmerült a gyanú, hogy látványos eltávolítása megrendezett volt, amit a német rendőrség cáfolt.

A milliárdosok a saját megadóztatásuk mellett szálltak síkra

Az azt megelőző évben – 2022-ben – milliárdosok egy csoportja tartott tüntetést a Világgazdasági Fórum alkalmával, azt követelve, hogy adóztassák meg őket a szegények és gazdagok közötti vagyoni különbségek csökkentése érdekében – számolt be akkor a The Guardian. A két éve május 22-ére (is) időzített konferencia apropóján a magukat „patrióta milliárdosoknak” nevező tiltakozók – az Oxfam nevű jótékonysági szervezet – akkor úgy ítélték meg, az egyenlőtlenségek olyan gyorsan nőnek, hogy 2022-ben körülbelül 263 millió ember mélyszegénységbe csúszni, miután korábban évtizedekig csökkent a szegények száma.

Az óriási egyenlőtlenségre szerintük az a megoldás, ha adót vetnek ki a gazdagokra: a BASF gyógyszeripari vállalat vezetője például vagyona 90 százalékát a rászorulók között fogja szétosztani.

A klímaaktivisták már régóta gyakori résztvevői a davosi tüntetéseknek

Öt éve sem tétlenkedtek a véleményüket minél szélesebb körben hallatni kívánó tüntetők: 2019. január 25-én – jungewelt.de beszámolója szerint – a Világgazdasági Fórum helyszínénél a nagy hidegben több százan tiltakoztak a kapitalizmus, a fasizmus és a nacionalizmus ellen, a svájci fiatal szocialisták hívására.

2019. január 25-én a 16 éves svéd Greta Thunberg hatására indult klímavédelmi kampányhoz kapcsolódóan protestáltak a fiatalok Davoszban

Fotó: AFP

A tüntetésen a brazil demokráciamozgalom több csoportja is részt vett. Több beszédben is kritizálták a szélsőjobboldali brazil vezetőnek, Jair Messias Bolsonaronak a meghívását az üzleti elittel való találkozóra.

Félmeztelen nők és Soros György

Ám a Davoszi találkozók történetében volt pikánsabb tüntetés is: 2012. január 28-án félmeztelen nők demonstráltak a mínuszokban a 42. Világgazdasági Fórum negyedik napján. A Femen ukrán nőjogi szervezet aktivistái „A válságot Davoszban csinálják!”, „A szegénység miattatok van!” és „Gengszerparti Davoszban!” feliratú plakátokkal demonstráltak félmeztelenül a fagyos hidegben. Ám hiába voltak csinosak a tüntetők, a rendőrök három csinos lányt őrizetbe is vettek.

A feminista aktivisták 2013-ban is megismételték az akciójukat. A demonstrálók az „SOS Davos”-t skandálták, transzparensekkel és sípokkal tüntettek a férfiak világgazdasági uralma elleni demonstráción. A svájci rendőrség őrizetbe vette a nőket, miután megpróbálták áttörni a biztonsági korlátot. Ugyanebben az évben Soros György a nyugat drogellenes háborújának beszüntetésére szólitott fel Davosban. Az üzletember ezzel Perez Molina guatemalai elnök kezdeményezése mellé állt, aki kijelentette, hogy a tilalmat abba kellene hagyni. Soros elismerte, hogy a kábítószer-kereskedelem számos országban veszélyezteti a stabilitást, azonban

új megközelítést sürgetett a drogpolitikával kapcsolatban, mert a bebörtönzés igencsak költséges.