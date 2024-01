Hatályos és a lengyel alkotmánynak megfelel a Mariusz Kaminskinak és Maciej Wasiknak adott kegyelem, és a bebörtönzött ellenzéki politikusok képviselői mandátuma is érvényes – jelentette ki Andrzej Duda szerdai sajtókonferenciáján. A lengyel elnök az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) két képviselőjének az államfői palotában végrehajtott kedd esti letartóztatása miatt hívott össze sajtótájékoztatót.

Fotó: AFP / GettyImages

A 2015-ös kegyelmi döntés változatlanul érvényes – húzta alá Andrzej Duda, egyebek között arra hivatkozva, hogy az alkotmánybíróság három döntésében is megerősítette álláspontját. Az államfő felidézte: Kaminskit és Wasikot, valamint a korrupcióellenes hivatal (CBA) két másik munkatársát 2015-ben részesítette kegyelemben, miután a CBA egyik eljárása során elkövetett túlkapások címén „ugyanazon bizonyítékok alapján ítélték el őket, amelyek alapján az ügy egyik vádlottját viszont korrupció címén ítélték el”.

Az ügy kezdettől fogva nagyon vitás volt, és a közvélemény nagy része is politikai jellegűnek találta – mondta az elnök. Hangsúlyozta:

az államnak kiemelt védelemben kell részesítenie azokat, akik a kormányzat legfelsőbb szintjét is érintő korrupcióellenes harccal foglalkoznak, és a Kaminski által irányított CBA annak idején éppen ilyen feladatokat látott el.

Az elnök mély megrendülését fejezte ki, hogy Kaminski és Wasik személyében „kristálytiszta, becsületes” embereket börtönöztek be, mégpedig az államfői kegyelem ellenére, "jogi, fizikai és médiabrutalitást" alkalmazva.

Duda elmondta, hogy államfőként továbbra is küzdeni fog a becsületes és igazságos Lengyelországért. Ez azt is jelenti, hogy nem nyugszik, amíg Kaminskit és munkatársait szabadon nem bocsátják. Aláhúzta: az ügyben továbbra is alkotmányos keretek között fog eljárni. Andrzej Duda egyúttal társadalmi békére szólított fel. Az emberek élhetnek a gyülekezési joggal, de a tüntetések békések legyenek - hangsúlyozta.

Az államfő szerint alkotmányos, demokratikus módszerekkel helyre lehet állítani a lengyel állam tisztességességét és igazságosságát.

Bronislaw Komorowski, a jelenlegi kormánykoalícióhoz közel álló volt elnök a Rzeczpospolita napilapnak szerdán nyilatkozva azt mondta, hogy Andrzej Duda szerinte szabálytalanul részesítette kegyelemben Kaminskit és Wasikot. A bírósági döntések megtámadásával az államfő az állam demoralizálásához járul hozzá, rossz példát mutatva a polgárok és az állami szervek számára – vélekedett Komorowski.

Az illetékes bíróság decemberben másodfokon kétévi letöltendő szabadságvesztésre ítélte Kaminskit és Wasikot a CBA által 2007-ben elkövetett túlkapás címén. Andrzej Duda 2015-ös kegyelmi döntése jogi vitát váltott ki, ellenzői szerint nem érvényes, mivel a 2015-ös elsőfokú ítélet még nem volt jogerős. Kaminski a letartóztatása után éhségsztrájkba kezdett.