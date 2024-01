Elzárták a román–magyar határ Csanálos–Vállaj határátkelőjét szerdán az immár napok óta tiltakozó román gazdák, és több romániai helyszínen is folytatódtak a forgalomlassító felvonulások.

Fotó: Google Maps

Bár az egyes gazdaszervezetek képviselői már hétfőn este megegyeztek a román mezőgazdasági minisztériummal a követeléseik teljesítéséről, a román gazdák spontán tüntetései szerdán is folytatódtak.

A Nagykároly környéki gazdák délben a román–magyar határra, a csanálosi (Urziceni) határátkelőhöz vonultak, ahol előbb az egyik, majd mindkét sávot lezárták traktorjaikkal, akadályozva a határátkelést

– írta a román rendőrség közlekedési osztálya.

A tiltakozó gazdák napok óta követelik egyebek között:

a kamionok számára a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás árának csökkentését,

a hektáronkénti állami támogatás megemelését,

az aszály okozta veszteségek állami kompenzálását,

a gázolaj jövedéki adójának eltörlését.

Emellett egyenlő versenyfeltételeket kérnek a szállításban, és szükségesnek látják egy minimális referenciatarifa bevezetését Spanyolország és Magyarország mintájára. Követelik továbbá a parlament létszámának csökkentését a korábbi referendumnak megfelelően.

Követeléseik között szerepel még 50 százalékos jövedelemadó-csökkentés a mezőgazdasági alkalmazottak számára, az elektronikus számla eltörlése az egymillió eurónál kisebb forgalmú cégek számára és a földterületek eladásának megtiltása külföldiek számára.

A Szatmári Friss Újság beszámolója szerint szerdán a gazdák negyven munkagéppel vonultak a határátkelőhöz. A Presa SM román hírportál azt írta, Szatmár megye prefektusát is a helyszínre várják, hogy tárgyaljon a tiltakozókkal. A hírportál szerint a Facebookon szerveződő tiltakozók azt is felvetették, hogy a román–ukrán határra vonulnak, és a halmi határátkelőt is elzárják.

Itt az igazság a román gazdasági csodáról – lehet, hogy a bezzegország mindenkit palira vett Semmiféle különleges teljesítmény nincsen a hazai nyilvánosságban is sokak szemében bezzegországnak tartott Románia elmúlt évtizedben leírt fejlődése mögött. Noha kétségtelen a felzárkózás, amit az unió korábban legszegényebb tagállama elért a 2010-es években, mindez rengeteg az EU-ban egyedülálló mértékű eladósodás és a több millió vendégmunkás hazautalása nélkül aligha következett volna be.

A román–ukrán határon szerdán is félszáz traktorral és más járművel vonultak a szeretvásári (Siret) határátkelőhöz a román gazdák, gátolva a határátlépést. Alina Petraru, a határrendészet Suceava megyei területi kirendeltségének szóvivője közölte: hétfő délután óta itt egyetlen ukrajnai kamion sem lépett be Románia területére a tiltakozás miatt. A 20 kilométeren feltorlódott román kamionokat szerdán elkezdték beengedni a határátkelő területére, Ukrajna irányába.

A tiltakozás folytatásával fenyegettek kedden a Kovászna megyei gazdák is, sérelmezve, hogy nem tudtak egyeztetni a prefektussal követeléseikről.

Eközben a News.ro azt írta, hogy

Konstanca megyében a rendőrség 30 tiltakozónak bevonta a gépkocsivezetői engedélyét,

mert kedden délután nem a nekik szánt sávon közlekedtek a konstancai kikötőhöz vezető autópályán. A tiltakozók azt állították, hogy a csendőrség utasítására váltottak sávot, de a csendőrök cáfolták, hogy ilyen utasítást adtak volna.

Romániában kedden 76 pontosra bővített követeléslistát terjesztettek a kormány elé az egye hete forgalomlassítással tüntető gazdák és fuvarozók, és bejelentették, hogy tovább folytatják az ország számos térségére kiterjedő demonstrációsorozatukat. Erre azután került sor, hogy több – a spontán akciók szervezésétől elhatárolódó, de a tüntetőket szolidaritásukról biztosító – gazdaszervezet hétfőn 13 pontos intézkedéscsomagról állapodott meg a mezőgazdasági miniszterrel, vezetőik pedig bejelentették, hogy részükről a tiltakozás véget ért.