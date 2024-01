A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) továbbra is szigorú hatósági fellépéssel és súlyos bírsággal bünteti azokat, akik az online térben dohányterméket kínálnak, értékesítenek fiatalkorúaknak.

A bírság 5 milliótól egészen 500 millió forintig terjedhet

A hatóság közleményében kiemelte, hogy az illegális dohánykereskedelem egy jelentős része az aluljárók és közterületek világából átkerült az online térbe, ahol a fiatalok otthonosan mozognak, és mindenféle korlát nélkül vásárolhatnak dohányterméket. Ezek a webshopok kifejezetten a fiatalokat szólítják meg, és

színes oldalaikon divatos, trendi megjelenésű és egészségesnek tűnő, de korántsem veszélytelen termékeket kínálnak számukra.

Az elkövetők így megkerülik a hazai zárt dohánytermék-kiskereskedelmet, és kihasználják, hogy a környező országok Magyarországhoz képest lazább forgalmazási szabályokat alkalmaznak.

Hozzátették, hogy a hatósági eljárásban szigorú pénzbírság kiszabására számíthatnak azok, akik weboldalaikon értékesítenek kizárólag dohányboltban forgalmazható termékeket. Rájuk 5 milliótól egészen 500 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak. A büntetés az Elf Bar és minden más ízesített elektronikus cigaretta árusítására is vonatkozik.

A hatóság emlékeztetett arra is, hogy ezek a termékek nemcsak súlyos függőséget alakíthatnak ki, hanem az összetételük is ellenőrizetlen. A bevizsgálatlan készülékek túlhevülhetnek, felrobbanhatnak, ezáltal súlyos sérüléseket is okozhatnak. Továbbá előfordulhat az is, hogy a fizetés után a vevő meg sem kapja az ellenőrizetlen helyről származó, veszélyes terméket.

Ezért a szervezet kezdeményezésére módosult a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény.

A módosítás növelte a hatóság mozgásterét oly módon, hogy a hazai fogyasztókat célzó, illegális termékeket jogsértő módon értékesítő weboldalakat az SZTFH a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal együttműködve blokkolni fogja – áll a közleményben.