A Budapest bérlet március 1-jétől is velünk marad, sőt olcsóbb is lesz – közölte Facebook-oldalán a Budapesti Közlekedési Központ hétfőn, további tájékoztatást holnapra ígérve.

Fotó: Jászai Csaba / MTI /MTVA

Hétfőn korábban Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Karácsony Gergely főpolgármester közös közleményben jelentette be, hogy sikerült megállapodásra jutniuk a főváros és az agglomeráció közösségi közlekedéséről.

Az alku értelmében március 1-jétől Budapesten a BKV járatain is lehet majd utazni a Pest vármegyére érvényes vármegyebérlettel és az Országbérlettel is. A BKK bejelentése alapján ez azonban nem jelenti a Budapest-bérlet végét sem, sőt, az olcsóbb lesz a korábbinál. Erre azért is szükség van, mert a vármegyebérlet így olcsóbb utazási lehetőséget biztosítana a Budapest-bérletnél, gyakorlatilag ugyanazokra a járművekre.