Sebességmérést hajtottak végre az angyalföldi rendőrök 2024. január 7-én az Árpád hídon 19 és 22 óra között, és 127 gyorshajtót kapcsoltak le – derül ki a Budapesti Rendőrfőkapitányság Police.hu-n közzétett tájékoztatásából. Volt, aki a megengedett 70 helyett 130 kilométer per órás sebességgel száguldott, ám mindössze 78 ezer forintos bírsággal megúszta.

Fotó: Jászai Csaba / MTI

A XVIII. kerületi rendőrök 2024 első hetében az Üllői úton és a Ferihegyi repülőtérre vezető úton tartottak sebesség-ellenőrzést,

szintén sok ámokfutót sikerült nyakon csípni, 235 gyorshajtót füleltek le.

Az a sofőr, aki a megengedett 50 kilométer per órás sebességhatárt 52-vel lépte túl, tehát 102 kilométer per órával száguldott, 6 közúti közlekedési előéleti pontot és 117 ezer forint közigazgatási bírságot kapott. Ugyanebben a büntetésben részesült az is, aki a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a 70 kilométer per órás sebességet 62-vel lépte át, tehát 132 kilométer per órával hajtott.

A közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság a jövőben is szervez hasonló ellenőrzéseket.