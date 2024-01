Megerősítette donyecki jelenlétét az orosz hadsereg

Két helyen is visszaverte az ukrán támadásokat az orosz hadsereg, miközben sikeresen elfoglaltak több állást is a donyecki frontszakaszon. Az orosz védelmi minisztérium majd ezer ukrán katona megöléséről és olyan fegyverek megsemmisítéséről számolt be, mint a HIMARS-ok vagy az IRIS-T légvédelmi rendszerek.