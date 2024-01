Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy két nap alatt két kismama is életét vesztette a nyíregyházi kórházban. A huszonnyolc éves, újfehértói Renáta császármetszéssel hozta világra ikerlányait, később rosszul lett és intenzív osztályra került. A harminchárom éves, háromgyermekes Nikolettának véralvadási problémája volt: kapott gyógyszereket, amiktől jobban lett, de így is a tervezettnél korábban, császármetszéssel kellett szülnie.

Fotó: Debra Anderson

„A két sajnálatos eset között semmilyen összefüggést nem tárt fel a vizsgálat.

Mindkettőnél olyan visszafordíthatatlan és előre nem látható folyamatok indultak el a kismamák szervezetében, amit a legszakszerűbb és a leggondosabb beavatkozás ellenére sem tudtak orvosaink visszafordítani” – mondta Vitkai Éva, a nyíregyházi kórház kommunikációs vezetője a Gyereszoba.hu-nak. Az is elmondta, hogy a két szülést nem ugyanaz az orvos, és nem is ugyanaz az ügyeletes csapat vezette le.

A kommunikációs vezető azt is mondta, hogy miután régóta nem volt anyai halálozás az osztályukon, „így az eset nagyon megrázta a betegek életéért küzdő kollégákat, illetve a többi dolgozót is. Minden emberi élet elvesztése megterheli a gyógyító-ápoló személyzetet, de a szomorú esetek okainak feltárása is segíti a további gyógyító munkát. Intézményünk és az osztály munkatársai ezúton is együttérzésüket fejezik ki a hozzátartozók részére” – tette hozzá Vitkai Éva.