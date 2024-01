„Tettünk egy ajánlatot, amit tartottunk a szerződés határáig, december 31-ig, és arra jutottam – olvasva az elmúlt napok sajtóját és látva az eseményeket –, hogy

teszek egy újabb ajánlatot. Megint megpróbálom – aztán nem tudom, hogy elkezdődött-e a munka a városházán, vagy még mindig pihennek az elfáradt közszolgák a városi önkormányzatnál”

– üzente Lázár János délelőtt a Debrecenben tartott sajtótájékoztatóján Budapest vezetésének.

Az építési és közlekedési miniszter a több napja tartó BKK-bérlet-használatról szóló vita lezárására azt mondta, hogy van egy „marha egyszerű” ajánlata:

Mi elfogadjuk a Volán-, a HÉV- és a MÁV-járatokon a Budapest-bérletet, a Fővárosi Önkormányzat pedig fogadja el az országbérletet és a vármegyebérletet a főváros által működtetett összes tömegközlekedési eszközön. Ez a kölcsönösség jegyében egy igazi tarfiaközösség.

A miniszter úgy fogalmazott, tekintettel arra, hogy volt a kormány és a főváros között egy együttműködés, hogy Budapestnek törvényileg köteles tömegközlekedést működtetnie, magas a város hozzáadott értéke a GDP-hez, és nem akar a kormány kellemetlenséget okozni sem a fővárosiaknak, sem az agglomerációban élőknek, ezért készen állnak a bérletek kölcsönös elfogadására.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a 2016-os szerződés értelmében a MÁV és a Volán helyközi járatainak fővárosi szakaszain elfogadták a BKK jegyeit és bérleteit is. Idén azonban ez a megállapodás megszűnik, vagyis a fővároson belül is jegyet kell váltani a vonatokra, HÉV-ekre és sárga buszokra. Később megjelent a hír, hogy a BKK háromoldalú megállapodást kötött a MÁV-HÉV-vel és a Volánbusszal, amely biztosítja a jelenlegi tarifarendszer megőrzését, azaz maradt a Budapest-bérlet, majd jött a pontosítás: a megoldás átmeneti, legfeljebb március elsejéig, az új tarifarendszer bevezetéséig lesz érvényben.

Decemberig nyúlik vissza a Karácsony–Lázár-csörte

Az együttműködés felmondására még decemberben Karácsony Gergely így reagált: „Bravó. Így kell ostobaságból és kicsinyességből kicseszni sok százezer budapesti és környékbeli emberrel.” A politikus szerint éppen az ellenkezőjére lenne szükség, vagyis a főváros és az agglomeráció közösségi közlekedését még jobban össze kellene hangolni, és nem teljesen elhatárolni egymástól.

Később a sajtó megírta, hogy december végén ajánlatot kapott a kormánytól a főváros a Budapest-bérlet fenntartására. 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben 7,4 milliárd forintot kért az állam, amiben a főváros és a kormány megegyezett, 2023-ra végső ajánlatként 8,6 milliárd forintot kért volna az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Ez 16 százalékos emelés lett volna, de a Fővárosi Önkormányzat az összeget nem akarta kifizetni.

Karácsony Gergely a Facebookon reagált a sajtóban megjelent hírre: a főpolgármester szerint a plusz 2,17 milliárd forint folyósítása mellett nem volt biztosítva a városnak járó 12 milliárd forintnyi közösségi közlekedést támogató pénz kifizetése, sem pedig az agglomerációs megállapodás meghosszabbítása. „Nincs semmilyen észérv a Budapest-bérlet megszüntetésére, a kormány a beborult költségvetését és a tönkrement MÁV helyzetét akarja Budapest kárára kezelni” – írta a politikus.