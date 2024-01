Bár az elmúlt időszakban még többször is találkozhattunk egy-egy télies nappal, már érdemes felkészülni a tavaszra. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívja a lakosság, a gazdálkodók és az önkormányzatok figyelmét a rendkívül egyszerű, különösen látványos méhecskehotel-eszközcsoportra, amellyel erkélyen, ablakpárkányon is hatékonyan és hiánypótló módon lehet segíteni a beporzók, főként a méhek szaporodását.

A méhecskehotelben megfigyelhetjük és megcsodálhatjuk a békés és hasznos rovarokat.

Az egyesület közleményében emlékeztetett, hogy a magányosan élő méhek és darazsak körülöttünk élnek a kertekben, parkokban, iskolákban, óvodákban, lakótelepeken, akár sok emelet magasában is. Mindenhol, ahol virágok vannak. A többség számára azonban észrevétlen a működésük, mivel családban élő rokonaikkal ellentétben nem támadékonyak, ha az ember nem bántja őket, akkor teljesen ártalmatlanok.

A házi méhek faodvakat, kaptárakat igénylő, több tízezres kolóniáival ellentétben a magányos fajok ujjnyinál vékonyabb járatok védelmére bízzák utódaikat.

Ezekbe a lakhelyekbe nőstény méhek nektárt és virágport, a darazsak pedig megbénított ízeltlábúakat halmoznak fel, erre petéznek, majd a bölcsőket sárdugóval zárják le. A kikelő lárva a táplálék elfogyasztását követően bebábozódik, végül a kikelő kifejlett rovar átrágja magát a sárdugón, és megkezdi néhány hetes felnőtt életét.

Ilyen bölcsőkamrákat házilag is nagyon egyszerű készíteni: helyet biztosíthatunk számukra az erkélyre, ablakpárkányra, virágos balkonládák mellé is kihelyezhető méhecskehotellel vagy másik nevén darázsgarázzsal. Ezt legegyszerűbben 10-14 milliméter átmérőjű furatokkal lyuggatott tűzifadarabba készíthetjük el, de építhetünk szekrényes méhecskehotelt is.

Az MME tanácsai szerint az új méhecskehoteleket érdemes február második felében, március elején kirakni, esőtől védett helyre, keleti-déli tájolással, hogy közvetlen napsütés is érje. Azért ez az időpont a legjobb, mivel a magányosméh-fajok legtöbb képviselője szőrös, ez a bunda szigeteli is őket, így már a tél végi, kora tavaszi első napsütéses napokon is aktívak tudnak lenni. A méhecskehotelekben márciustól május végéig, június közepéig tart a turistaszezon. Ebben az időszakban a magukat nem zavartató rovarok jövés-menését akár centiméternyi távolságról figyelhetjük meg otthon, a munkahelyen vagy az oviban, iskolában.