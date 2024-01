Giorgia Meloni olasz miniszterelnök igyekszik meggyőzni Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hogy oldja fel az EU Ukrajnának nyújtott támogatásával szembeni ellenállását, és javítsa a kapcsolatokat Volodimir Zelenszkij elnökkel – cserébe ugyanis bevennék a Fideszt az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártjába, megerősítve a magyar, olasz és lengyel jobboldalt az Európai Parlamentben – írta a Bloomberg.

A magyar miniszterelnök a múlt hónapban megvétózta egy 50 milliárd eurós uniós pénzügyi segélycsomag folyósítását, feldühítve a blokk vezetőit és megdöbbentve Kijevet, amely a lassan két éve tartó háborúban teljesen legatyásodott, az ukrán államot és hadsereget a külföldi segélyek tartják életben. Az ügy megoldására február 1-jén rendkívüli csúcstalálkozót hirdettek, ahol az EU nagykövetei fognak újra tárgyalni a kérdésről.

Meloni a patthelyzet gyors megoldása érdekében alkut ajánlott Orbánnak: a Fidesz csatlakozhat a pártjához az EP-ben, ha helyreállítja a kapcsolatait Ukrajnával, és eláll a lehetséges uniós csatlakozás útjából.

Bár az EU a jövő hónapban tartandó csúcstalálkozón még megpróbálhatja meggyőzni Magyarországot, hogy szüntesse meg az ukrajnai finanszírozás elleni vétóját, a vezetők alternatívákat is keresnek, amelyek között szerepelhet egy Budapest nélküli 26-os megállapodás is. Egy ezt megelőlegező irányváltás Meloni és Orbán számára is biztonságos alternatíva lenne a hírügynökség értékelése szerint.

A Fidesz csatlakozása jókora lendületet adna a páneurópai ECR-nak a nyári parlamenti választások előtt, amelyeken a szélsőjobboldali pártok várhatóan erősödni fognak. A párt jelenleg 62 mandátummal, azaz 8,26 százalékkal rendelkezik, ám az előrejelzések szerint idén tovább növelik befolyásukat, ehhez jönne jól a magyarok csatlakozása.

Az ECR-nak ráadásul nincsen monopóliuma a jobboldali szavazatok felett – az Identitás és Demokrácia párt is vetélkedik értük, amely magában foglalja Meloni kormányszövetségeseit, a Ligát, továbbá Marine Le Pen Rassemblement Nationalját, a németországi AfD-t és Geert Wilders bevándorlásellenes Szabadságpártját.

A Fidesz egyelőre nyitva hagyja ezt az ajtót, mivel a csoporthoz csatlakozva nem kellene lemondania a magyar politikai erőről, és Ukrajnát sem kellene körbetáncolnia.