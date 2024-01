Mindent elsöprő hadműveletet követel az orosz lakosság a hadseregtől

Orosz nacionalisták azt várják el a hadseregtől, hogy söpörjék ki az ukránokat Ukrajna Belgorod megyével határos területeiről. Ukrajna észak-keleti határától nagyjából 30 kilométerre fekszik Belgorod város, ami ellen az ukránok már több tucat rakéta és dróntámadást intéztek. Az orosz lakosság elvárja, hogy a hadsereg támadja meg Harkiv megyét, hogy többet ne támadhassanak az ukránok orosz földre.

Fotó: Anatolii Stepanov / AFP

Egy ilyen hadművelet viszont túlságosan nagy vállalás lenne az orosz hadseregnek, akik egész Ukrajnában nem rendelkeznek akkora haderővel, ami ehhez az akcióhoz kellene. Ahhoz, hogy Ukrajna ne tudjon többet rátámadni Belgorod megyére egy 15 kilométer mély és több száz kilométer széles pufferzónát kellene létrehozni a két ország között – írta meg a Telegraph.

Egy ilyen művelethez sokkal nagyobb haderő és jobb erőforrások kellenének, mint amit Oroszország a teljes ukrán határ mentén koncentrál. Mindezt Belgorod megyében

– írta egy elemzésében az Institute for the Study of War (ISW) háborúkutató intézet.

Az oroszok szerint Kijev civil objektumokat támad kazettás lőszerrel Orosz beszámolók szerint az ukrán erők december 30-án Belgorod központját lőtték két kazettás rakétával és cseh gyártmányú sorozatvetők reaktív lövedékeivel.

Oroszország utolsó jelentősebb győzelme Ukrajnában Bahmut elfoglalása volt még 2023 májusában. Ezt a sikert is a Wagner-csoport tudta felmutatni egy több mint 10 hónapos ostromot követően.

Harkiv megyek lerohanásáról már az orosz vezetésben is volt szó. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin mindent megtesz annak érdekében, hogy az ukránok ne tudjanak többet rátámadni Belgorodra.

A város elleni legnagyobb támadás 2023. december 30-án történt, amikor az ukrán rakéták 25 emberrel végeztek és több mint 100 másikat megsebesítettek.