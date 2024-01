Tavaly év végén a MÁV-HÉV azt közölte, hogy január 8-tól „a forgalomba adható járművek darabszámának változására tekintettel, a rendelkezésre álló kapacitások pontosabb és hatékonyabb elosztása érdekében változik a H5-ös és a H6-os HÉV munkanapokon érvényes menetrendje”, vagyis

hétfőtől ritkított menetrenddel közlekedik a HÉV a szentendrei és a ráckevei vonalakon.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A Világgazdaság is beszámolt róla korábban, hogy olyan régiek a HÉV járatai, hogy már alkatrész sincs hozzájuk, ezért ritkítani kell a menetrendjüket csúcsidőben is. A legsúlyosabb változás, hogy a szentendrei HÉV esetében ez már meg is történt, ritkábban jár reggelente.

A MÁV-HÉV Zrt. december elején arról tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központot mint a főváros közlekedésszervező cégét, hogy 2024 januárjától a jelenlegi napi 78 jármű helyett 74 HÉV áll forgalomba. A járatritkítást a forgalomba adható járművek hiányával indokolták.

A vasúttársaság elismerte, hogy

több jármű vár érdemi javításra, felújításra, mint amennyire az összes járat forgalomba adásához szükség volna.

Hangsúlyozzák, hogy a szentendrei HÉV a legforgalmasabb elővárosi kötöttpályás vonal, naponta 116 ezren utaznak rajta.

Karácsony Gergely főpolgármester úgy fogalmazott hétfőn a Facebookon, hogy az államosítás óta Budapest komoly összegeket fizetett a kormánynak a HÉV-ek városon belüli üzemeltetéséért. A politikus hozzátette, hogy évről évre egyre többet fizet a főváros, azonban a kormány még több pénzt követelt. Azt is írta, hogy a kormány és a főváros közötti megállapodás biztosította, hogy a főváros hozzájárulása nélkül ne lehessen csökkenteni a járatok számát, de a kormány tavaly év végén közölte, hogy nem hosszabbítja meg a megállapodást.