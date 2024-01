Nehéz évet zárt a világ, és 2024 sem lesz könnyebb – választási nagyüzem jön

Megvonva a tavalyi év mérlegét, talán a legjelentősebb, globális hatása a klímaváltozásnak volt, annak is a felgyorsulása – ez a külkapcsolatokat és az erőviszonyokat is befolyásolta, például Oroszország a világ első számú búzaexportőrévé vált. Sokan a bőrükön érezték, hogy 2023 volt a legmelegebb esztendő. Hogy a globális felmelegedésnek az alapvető oka az emberi tevékenység, azt már kevesebben vitatják, legfeljebb annak mértékéről folyik polémia. Már sajnos nem a Föld 1,5 Celsius fokos felmelegedéséről, mint végcélról van szó, hanem kénytelenek vagyunk a 2 fokos határértékről beszélni. Hogy ez sikerül-e, nyitott kérdés. Ahogy a másfél fokos célt már elbuktuk – 2023 ezt nagyrészt bizonyította – úgy a két foknak is búcsút inthetünk.

Fotó: gabriel12

Folytatódott az erőviszony-átrendeződés a fejlett-fejlődő világ között a Globális Dél javára. Az ezt az országcsoportot megtestesítő BRICS-ötös, Kínával, mint vezető állammal az élen Brazília, Oroszország, India és Dél-Afrika, továbbá a hozzájuk csatlakozó, elsősorban „harmadik világbeli” államok súlya tovább nőtt a világgazdaságon belül és ez a folyamat – tekintve hogy a két legnépesebb állam, Kína és India növekedési üteme jövőre két-háromszorosan múlja felül a fejlett országokét – 2024-ben is töretlenül folytatódik.

Választási nagyüzem jön

Sorsdöntő választásokat tartanak 2024-ben a Nyugat két meghatározó pillérében, Európában (Europarlament) és az USA-ban (elnökválasztás). A 2023-as év, kiváltképpen annak a második fele ennek a felkészüléses-kivárásos taktikának vált a színterévé mind az EU-ban, mind Amerikában. Közben Nyugat-Európában folytatódott a jobbratolódás, amelyet talán a leginkább a hollandiai választások kimenetele jelzett. De nem kevésbé aggasztotta a politikai megfigyelőket Németországban a szélsőjobboldal, az AfD előretörése. Franciaországban Marine Le Pen örült és pártja érdemének tekintette Macron elnök kemény migráció-fékező intézkedését, amely aztán nem ment át végül a törvényhozáson. Olaszországban Giorgia Meloni kormányfő és kabinetje szokatlanul pragmatista politikai vonásokat is felmutatott. Nagy-Britannia távol Európa zajától, a belpolitika alapvető egyensúlyhiányával küszködött, noha a szeparatista hajlam, kiváltképpen Skóciában, mintha alábbhagyott volna.

Változik-e a szélirány Brüsszelben?

Fotó: jorisvo

Amerika bezárkózott

Amerika számára – úgy tűnik fel – ismét a bezárkózás időszaka virágzott-virágzik fel. A Pew Research Center 2023 derekán végzett felmérése szerint az Egyesült Államok lakosságát szinte kizárólag a belső problémák érdeklik. Sorrendben a következők: az első az azt követi az egészségügy (ki engedheti meg magának az egyre magasabb árú egészségügyi szolgáltatásokat), a két nagy párt (demokraták, republikánusok) együtt-politizálási képtelensége, a kábítószerproblémák, majd a lőfegyverrel való visszaélések gyakorisága zárja az első ötös listát.

A második ötösben is csak a (Mexikó felőli) bevándorlás jelenti az egyetlen, a külföldhöz köthető problémát. Még a klímaválság sem fért bele az első tíz legégetőbb kérdés körébe. Sem az EU-hoz fűződő kapcsolatok, de még az ukrajnai agresszió sem bukkannak fel az első tizenöt probléma között. Ha jövőre Donald Trump győz az elnökválasztáson (amire egyre nagyobbak az esélyek), az USA Európához, Oroszországhoz (Kínához?) fűződő viszonya nagyon kevés amerikait fog izgatni.

Donald Trump lehet 2024 nagy visszatérője

Fotó: AFP

Nagy várakozás övezte a 2023-as kísérleteket, hogy javuljon az USA és Kína viszonya. Valamelyest előre léptek (köszönhetően Henry Kissinger halála előtti utolsó nagy vállalkozásának, kínai utazásának, hogy áthidalja a Peking és Washington közti alapvető ellentéteket, de a remélt áttörés – tekintve hogy a két hatalmas ország alapérdekei továbbra is igen messzire állnak egymástól – nem következett be.

Befagyott az orosz-ukrán háború

Az Oroszország, mint támadó, Ukrajna konfliktusa az első világháborúra emlékeztető lövészárok-harcba, állóháborúba ment át. Vitatott, de vélhetően ez a harcmodor, az idő Oroszországnak kedvezett. Moszkva a felőrlő hadviseléssel Kijev és szövetségesei maradék erejét, segítő szándékát igyekszik gyengíteni. Putyinnak láthatóan nem sürgős a háború lezárása, a nyugatnak, Kijevnek viszont igen. Eközben az oroszországi gazdaság, legalábbis Vlagyimir Putyin elnök szerint, 2023-ban 3,5 százalékos növekedést ér el.

Putyinnak nem érdeke a háború gyors lezárása

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ketyeg a bomba a Közel-Keleten

A Hamász Izrael elleni terrortámadása, az ezt követő Gázai-övezeti hadművelet felidézte a nagy háborúba torkollás veszélyét. A térség kulcsországai, Egyiptom, Szaúd-Arábia, Irán nem tettek konkrét háborús lépéseket, proxikkal (Irán) vívják a gázai (Izrael elleni) ütközetet. Ám a háború kimenetelét, a háború utáni izraeli-palesztin viszonyt illetően továbbra is teljes a köd. Még a körvonalai sem látszanak a tartós politikai megoldásnak. Az Egyesült Államok, mint láttuk, képes hatalmas katonai erőt összevonni a Földközi tenger keleti medencéjében, a Vörös tenger délkeleti bejáratánál, az Arab (Perzsa) Öbölben, de nem érzékelni hathatós amerikai diplomáciai kezdeményezést.

Az USS Gerald R. Ford anyahajó a Vörös-tengeren - Washington minden erővel igyekszik megakadályozni a háború kiszélesedését

Fotó: AFP

Az EU nem jelent komoly tényezőt. A közvetítés-esélyes Kína és Oroszország egyelőre nem nyilatkozott, pedig Moszkva és Peking magas szintű kapcsolatokat ápol Izraellel, stratégiai partnerségben áll a Palesztin Hatósággal és szálak fűzik a Hamász terror-szervezethez is.