Egy olyan törvényt fogadott el pénteken a német parlament, mely megkönnyítené az állampolgárság megszerzését a bevándorlók számára, hogy orvosolja az országot sújtó munkaerőhiányt.

A törvény értelmében már ötévnyi Németországban élés után lehet az állampolgárságért folyamodni, szemben a korábbi 8 évvel. Sőt, azok, akik az integráció érdekében is tesznek erőfeszítéseket, például megtanulnak németül vagy önkéntes munkát vállalnak, már három év után is próbálkozhatnak. A javaslat eltörli a kettős állampolgárság korábbi tilalmát is, az Európai Unión kívüli országokkal szemben is.

Fotó: Patrick Pleul/DPA/AFP

Nancy Faeser belügyminiszter szerint Németországnak olyan ajánlatot kell tennie a képzett munkaerő számára, mely versenyképes az egész világon. Reem Alabali-Radovan integrációért felelős kormánybiztos szerint a törvény jogokat ad több millió ember számára, akik jelenleg nem a társadalom teljes jogú tagjai – írja a Financial Times.

Németországban a hivatalos statisztikák szerint mintegy 10 millió nem német állampolgár él, akik közül 5,7 millió fő legalább 10 éve az országban él.

A lépéssel Németország szembemegy azzal az európai trenddel, mely inkább szigorítja az állampolgárság megszerzésének a feltételeit. A közelmúltban elfogadott francia törvény például nem ad automatikusan állampolgárságot az országban lakó bevándorlók Franciaországban született gyerekei számára, hanem azért majd 16 és 18 éves koruk között kell pályázniuk.

Az ellenzéki kereszténydemokraták (CDU) belügyi szóvivője szerint a döntés leértékeli az állampolgárságot és teljes egészében a rossz irányba tett lépés. Míg más országok, például Franciaország fájdalmas tapasztalatok után szigorítanak, addig a németek masszívan csökkentik a követelményeket – tette hozzá.

Az új törvény egy nappal követi azt, melyben a parlament jelentősen megkönnyítette a külföldiek kitoloncolását. Mindez rávilágít, hogy a demográfiai válsággal küzdő nyugati országok előtt milyen keskeny mezsgye áll nyitva: egyrészt szükségük van külföldi munkaerőre, másrészt az illegális bevándorlás egyre nagyobb ellenérzéseket vált ki, ami olyan pártok megerősödéséhez vezet, mint a szélsőjobboldali Alternatívát Németországnak (AfD).