Netanjahu: az abszolút győzelemig nem ér véget a harc

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kedden kijelentette, hogy az abszolút győzelemig nem ér véget a háború a Gázai övezetben. „Hőseink nevében és az életünkért nem fogjuk abbahagyni a harcot az abszolút győzelemig” – mondta Netanjahu, hozzátéve, hogy Izrael a háború egyik legnehezebb napján van túl.

Fotó: AFP

Hétfőn 24 katona vesztette életét a Gázai övezet déli és középső részén dúló harcokban, ahol Izrael támadást indított az övezetet irányítása alatt tartó Hamász iszlamista terrorszervezet megmaradt erői ellen, és megpróbálta megtisztítani a határ közeli területeket. Az áldozatokból 21 katona egy épületben történt robbanásban halt meg, amelyet fel akartak robbantani. A katonaság beszámolója szerint

az izraeli katonák akkor haltak meg, amikor terroristák rakétagránátot lőttek ki egy harckocsira, és ezzel egy időben robbanás következett be egy aláaknázott épületben.

„Ez a háború eldönti Izrael jövőjét az elkövetkező évtizedekre. A háború céljai csak katonák élete árán érhetők el”– jelentette ki Joáv Galant védelmi miniszter, hozzátéve, együtt érez az elesett katonák családjaival, de Izrael nem fog meghátrálni. Daniel Hagari katonai szóvivő elmondta, hogy a robbanás okát még vizsgálják, hozzátéve, hogy a hadművelet célja terrorista infrastruktúra lerombolása és a határvidék megtisztítása, hogy több tízezer evakuált izraeli hazatérhessen.

Az Axios amerikai hírportál arról számolt be, hogy Izrael két hónapos tűzszünetet javasolt a Hamásznak az összes túsz elengedéséért cserébe. Az Axios úgy tudja, hogy az izraeli kormány tíz nappal ezelőtt hagyta jóvá a javaslatot, amely az első szakaszban a nők, a 60 év fölötti férfiak és a súlyos egészségi állapotban lévők szabadon engedését irányozná elő. A második szakasz a katonanők, a 60 év alatti, nem a katonaságnál szolgáló férfiak, végül a katonák elengedéséről szólna, valamint a holttestek hazaszállítását is lehetővé tenné. Emellett a felek megegyeznének izraeli börtönökben fogva tartott palesztin rabok elengedéséről is.