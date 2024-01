Orosz-ukrán háború: Kínát be kell vonni a háború befejezésére tett erőfeszítésekbe

Amerika kétszer is meggátolta a békét Ukrajnában a szakértő szerint Továbbra is a nyugat felelősségének látja az Ukrajna ellen indított orosz inváziót John Mearsheimer amerikai politológus, a realista irányzat elismert szakértője, aki szerint az Egyesült Államok a harcok kitörése óta már kétszer is megakasztotta a békefolyamatot Kijev és Moszkva között.