Az orosz-ukrán háború 698. napja – Megérkezett New Yorkba Szergej Lavrov

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megérkezett New Yorkba, ahol részt vesz az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén, amely az izraeli és az orosz–ukrán háború aktualitásait tárgyalja meg – számolt be a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Szergej Lavrov az orosz–ukrán háború kitörése óta nem először vesz részt New Yorkban, az ENSZ ülésén.

Fotó: Alexander Nemenov / AFP

A tudósítás szerint a tárcavezető repülőgépe 12 óra 45 perc alatt repült Moszkvából az Amerikai Egyesült Államokba az északi útvonalon, megkerülve az Oroszország által barátságtalan országoknak minősített államokat.

A Lavrovot a tengerentúli útra elkísérő orosz újságírók a 25 mérföldes utazási korlátozás nélkül kaptak amerikai vízumot, ahogyan az szeptemberben az ENSZ Közgyűlés ülésszakán is történt. A TASZSZ tudósítója arról számolt be, hogy az orosz média minden képviselője az indulás előtt I.-es típusú, egyszeri belépésre jogosító újságírói vízumot kapott, amelyek áprilisig érvényesek.

Korábban az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova számolt be róla, hogy Szergej Lavrov január 22. és 24. között New Yorkba látogat, hogy személyesen vegyen részt az ENSZ Biztonsági Tanácsának vitáin. A hírek szerint számos kétoldalú találkozón is részt vesz az orosz külügy első embere.