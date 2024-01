A következő tanévtől már kortárs könnyűzenét is lehet tanulni, hála a Póka Egon Művészeti Akadémia (PEMA) és a Miskolci Egyetem együttműködésének – derült ki szerdán a Magyar Zene Házában.

Demeter Szilárd, a kezdeményezés mögött álló Petőfi Kulturális Ügynökség vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hároméves képzés célja, hogy végre diplomás zenészek taníthassanak könnyűzenét általános iskolákban, illetve a legtehetségesebb zenészeket a lehető legnagyobb eszköztárral segítsék az előrejutásban.

A Petőfi Kulturális Ügynökség vezetője felidézte, hogy 2020-ban nyújtotta be a Magyar Könnyűzenei Stratégiát, és annak kapcsán már elkezdődött a majdani egyetemi alapképzés tervezése Póka Egonnal, a Kőbányai Zenei Stúdió vezetőjével. Hozzátette: Póka Egon 2021-ben bekövetkezett halála után erkölcsi kötelességének is érezte, hogy az álom valóra váljon.

Fotó: Lakatos Péter

Demeter Szilárd szerint ugyanis

a mi elsődleges kultúránk ma már az, amit popkultúrának hívunk, aminek a kilencvenes évekig Magyarországon sajátos karaktere alakult ki.

A Póka Egon Művészeti Akadémia a hazai könnyűzenei piramis teteje lesz elmondása szerint.

A Miskolci Egyetem rektora, Horváth Zita pedig elmondta, hogy az oktatók között az intézmény Bartók Béla Zeneművészeti Karának tanárai mellett a magyar könnyűzenei élet legkiválóbb szereplői lesznek ott. A képzés helyszíne a Hajógyári-szigeten lesz.

A rektor szerint már 2017–18 körül megfogalmazódott, hogy Magyarországon is szükség lenne könnyűzenei egyetemi képzésre, mert korábban csak a Zeneakadémia jazz tanszaka nyújtott hasonlót. 2019-ben a könnyűzenei képzés már bekerült a szakjegyzékbe is, és azóta sikerült a hároméves alapszak mintatanrendjét is kidolgozni és megszerezni az akkreditációját is. Későbbi cél, hogy az alapszakot mesterszakos képzés is kövesse.

Póka Egon lánya, Szakadáti-Póka Vanessza, a Petőfi Kulturális Ügynökség oktatási igazgatója kifejtette, hogy a nyolc szakirány számára több mint 3500 oldalas akkreditációs anyagot állítottak össze, ennek kidolgozásában a hazai könnyűzenei élet rengeteg szakembere vett részt.

A Miskolci Egyetemen a Bartók Béla Zeneművészeti Kar kortárs könnyűzene alapképzési szakának szakfelelőse Tátrai Tibor Kossuth-díjas gitáros, zeneszerző lesz.

A könnyűzene iránya magától megy, a mi dolgunk, hogy fegyvert adjunk a kezébe

– mondta Tátrai Tibor.

A szeptemberben induló, a Póka Egon Művészeti Akadémia (PEMA) és a Miskolci Egyetem (ME) által közösen jegyzett kortárs könnyűzene alapképzésére február 15-ig lehet jelentkezni az ének, basszusgitár, szaxofon, harsona, trombita, gitár, ütőhangszerek és billentyűs hangszerek szakirányok iránt érdeklődőknek.

Az oktatók körében többek között helyet kap Szirtes Edina Mókus, Pásztor Anna, Szovják Bea, Fehérvári Attila, Lukács Peta, Gerendás Dániel és Borlai Gergő, Szebényi Dániel és Veres Mónika.

A PEMA célkitűzései között szerepel a magyar művészeti produkciók létrehozásának támogatása is az alapoktól egészen a kész produkciók népszerűsítéséhez nyújtott segítségig. A Petőfi Kulturális Ügynökség a Hajógyári-szigeti képzési központ keretében fogja megvalósítani tehetséggondozásra fókuszáló oktatási programját, és zeneművészbázist (alumni klubot) hoz létre, amely folyamatos lehetőséget biztosít a továbbképzéseken, kurzusokon és szakmai találkozókon való részvételre. Az intézmény új kulturális és rendezvénytér, valamint összművészeti alkotóműhely számára is helyet biztosít.

A szerdai sajtóeseményen ott volt mások mellett Kovács Kati, Ferenczi György és Keresztes Ildikó is.