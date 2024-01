„Bajorország hazánk egyik legfontosabb kereskedelmi és gazdasági partnere összességben, hiszen a németországi tartományok közül a legnagyobb kereskedelmi forgalmat Bajorországgal bonyolítjuk le, és a harmadik legtöbb beruházás Magyarországra a német tartományok közül innen, Bajoroszágból érkezik” – mondta Szijjártó Péter a Facebookra feltöltött élő videójában. A miniszter Münchenben Hubert Aiwangerrel, Bajorország miniszterelnök-helyettesével tárgyalt, és gratulált a CSU választási eredményéhez is.

Fotó: Marton_Kiraly

A külgazdasági és külügyminiszter Münchenben azt is mondta, hogy a két ország együttműködésének nagyon „fényes jövője van még”, hiszen a vállalatokra és a gazdasági szereplőkre alapul, és ezek a szereplők „nem vesztették el a józan eszüket”. A miniszter kiemelte, hogy a bajor vállatoknak is köszönhető az, hogy

Kína és Németország mellett Magyarország a harmadik olyan ország a világon, ahol mindhárom nagy német autógyártó cégnek – Mercedes, BMW, Audi – külön gyára van, ráadásul az Audi tízéves termelése rekordot döntött tavaly Magyarországon: 177 ezer autó gyártott le.

Szijjártó hozzátette, hogy a magyar–bajor kereskedelmi forgalom tavaly is rekordot döntött, és a miniszter szerint, „elnézve a gazdasági folyamatokat, jó esély van arra, hogy ez idén is így legyen”. Azt is mondta, hogy a BMW új debreceni beruházása Kelet-Magyarországból egy új autógyártási központot csinál. A miniszter elmondta, hogy Németországban nemsokára tárgyal a BMW termelési vezetőjével is a debreceni beruházás jelenlegi állapotáról.