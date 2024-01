A 54-szeres holland válogatott két szezont húzott le a vörösöknél 2005 és 2007 között, a szurkolók még ma is szeretik és nagyra tartják – írja a Mandiner.

Fotó: AFP

A szerda esti Liverpool–Chelsea Premier League-meccs előtt az Empire of the Kopnak nyilatkozott az esélyekről, s köztük Szoboszlai Dominikről is. A magyar válogatott csapatkapitánya tavaly nyári érkezése óta segíti erősebbé, stabilabbá tenni a Liverpool FC középpályáját. Zenden szerint klasszis passzokkal, gólpasszokkal és gólokkal rukkolt elő eddig, és rendkívül energikussá, kombinatívvá tette a csapat középpályáját, ami az elmúlt szezon nagy részében hiányzott.

„Eddig tetszik, amit csinálta, nagyon agilis és az ellenfélre veszélyesen játszik. Mindenkinek, aki a Premier League-be jön, időt kell adni, meg kell nyugodnia. Őneki ez elég gyorsan sikerült. Erőteljes futballista, illik a Liverpool játékstílusához, és helye van a kezdőben”

– mondta a 47 éves Boudewijn Zenden.

A 23 éves magyar klasszis január elsején, a Newcastle United ellen 4–2-re megnyer bajnokin szenvedett combhajlító izomsérülést. Szoboszlai majdnem egy hónap kihagyás után szerda este újra a Liverpool kezdőcsapatában lehet. A Premier League 22. fordulójában a vörösök a Chelsea-t fogadják.