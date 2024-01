A szakrendszer informatikai hibája miatt a kormányablakokban és az okmányirodákban a személyi okmányokkal és a gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézésre jelenleg nincs lehetőség – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM).

Azt írták, a szakrendszer üzemeltetője dolgozik a hiba elhárításán.

Az időponttal rendelkező, érintett ügyfelekkel a kormányablakok új időpontot egyeztetnek.

A tárca az ügyfelek türelmét és megértését kéri.

Még idén élesedik az applikáció, ami kiváltja a személyi igazolványt és a kormányablakokat

Hamarosan egy mobiltelefonnal is igénybe lehet venni az állami szolgáltatásokat, például digitálisan lehet majd ügyeket intézni – mondta a Digitális állampolgárság program megvalósításáért felelős vezérigazgató-helyettes kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Both András elmondta, hogy több mint tíz éve tart már a szisztematikus építkezés az állami informatika területén: először a széles sávú internetkapcsolatot biztosították az otthonokban, mobiltelefonokon, később pedig az önkormányzatoknál és a kormányablakoknál is.

Ezt követte a központi infrastruktúra kiépítése, ami azt jelenti, hogy szervertermeket hoztak létre, valamint összekapcsolták a különböző nyilvántartásokat – tette hozzá. A vezérigazgató-helyettes szerint már csak az van hátra, hogy létrehozzanak olyan állami szolgáltatásokat, amelyeket akár egy okostelefon segítségével is igénybe lehet venni.

Tehát az alapok megvannak, most következik az, amikor az igazolványaink, az ügyintézés a mobiltelefonba költözik

– fogalmazott Both András, hozzátéve, hogy a klasszikus ügyintézési lehetőségek továbbra is elérhetők lesznek a kormányablakban.