Több mint egy tucat orosz drónt semmisített meg az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő közölte, hogy Oroszország szerdára virradó éjszaka újabb dróntámadást indított a dél-ukrajnai Odessza ellen. A kikötőváros elleni támadásban többen is megsérültek. Az éjszakai orosz támadássorozat északkelet- és dél-ukrajnai célpontok ellen irányult.

Ukránok által megsemmisített orosz Sahíd-136/131 típusú támadó drón.

Fotó: Global Images Ukraine / Getty Images

Az orosz csapatok által indított 20 darab Sahíd-136/131 típusú támadó drónból 19-et megsemmisített az ukrán légvédelem, köztük egyet a dél-ukrajnai Odessza egy fontos kikötőjénél, ahol három ember megsebesült. Ihor Klimenko belügyminiszter megerősítette az ukrán hatóságok kedd esti bejelentését, mely szerint

az északkelet-ukrajnai Harkivban 17 ember megsérült egy kettős orosz SZ-300-as rakétatámadás után.

A támadásban 20 épület is megrongálódott. Klimenko szerint az orosz hadsereg az éjszaka folyamán a dél-ukrajnai Herszon, a közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk és az észak-ukrajnai Szumi megyét is támadta, ahol azonban nem voltak áldozatok. Harkiv megyében az ukrán hatóságok 26 falu evakuálását jelentették be, ahol az orosz erők támadása fenyeget.

Legalább 17 ember megsebesült a kelet-ukrajnai Harkiv egy lakónegyedét ért orosz rakétatámadásban kedden este – számolt be Oleh Szinehubov, Harkiv megye katonai kormányzója a Telegram üzenetküldő szolgáltatáson. Hozzátette, hogy két nő súlyosan megsebesült, rajtuk kívül további 12 embert kellett kórházba szállítani.