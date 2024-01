Az elmúlt négy év lobbitevékenységének köszönhetően mostanra kirajzolódott, hogy a következő években nagyjából 300 milliárd forint értékben érkeznek európai uniós pénzek Budapestre – jelentette be Karácsony Gergely.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A főpolgármester az RTL-lel azt közölte: ez egy ekkora városhoz nem feltétlenül méltó összeg, „de ha onnan indulunk, hogy ebből a magyar kormány leginkább nullát akart adni, akkor fontos eredmény”.

A pénz több mint fele a közösségi közlekedés fejlesztésére érkezik.

A főváros körülbelül 50 milliárdot fog fordítani a közterek klímatudatos átalakítására, és több mint 30 milliárd forintot a szociális kohéziót erősítő, valamint árvíz- és vízvédelmi beruházásokra költenek.

A december végre sikereket hozott Brüsszelben, hiszen az Európai Bizottság többször is pozitívan döntött a magyarországi fejleményekről és tervekről, így az ünnepek között és szilveszter után már be is futottak az első utalások, összesen 470 milliárd forint, ráadásul a karácsony előtti döntések nyomán várhatók további összegek is. A magyar kormányzat által várt, összesen mintegy 30 milliárd euró nagyobbik felének azonban továbbra is útjában állnak a szupermérföldkövek.