Tűzszüneti javaslatot kapott a Hamász, véget érhet a háború

A Hamász palesztin iszlamista szervezet a minapi párizsi tárgyalások eredményeképpen kapott egy tűzszüneti javaslatot, és most ezt tanulmányozza – közölte kedden Iszmáil Háníje, a számos országban terrorcsoportként kezelt szervezet vezetője, hozzátéve, hogy ezzel kapcsolatban Kairóba fog utazni, majd válaszolnak a javaslatra.

Fotó: Abed Zagout / Anadolu / AFP

A katari emigrációban élő Háníje közleményében emlékeztetett arra, hogy a Hamász a Gázai övezet elleni izraeli offenzíva leállításától és a teljes csapatkivonástól tette függővé a vasárnapi párizsi tárgyalások sikerét.

A Hamász korábban az összes, azaz több ezer, izraeli börtönökben raboskodó palesztin fogoly elengedését szabta feltételül az övezetbe általa októberben elhurcolt izraeli túszok elengedéséért.

A párizsi tárgyalásokon az Egyesült Államok, Izrael, Katar és Egyiptom képviselői vettek részt. Utána Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök hivatala úgy értékelte, hogy konstruktív volt a tárgyalás, de még mindig óriási szakadék van az álláspontok között.

A felek megállapodása szerint ezen a héten is találkoznak.

A The New York Times című amerikai lap tudomása szerint Párizsban az amerikai kormány egyik szövegjavaslatát beszélték meg, amely izraeli javaslatokon felül magában foglal felvetéseket a Hamász részéről is. Az elképzelések szerint a szélsőségesek elengednék a Gázai övezetben még fogva tartott, mintegy 130 túszt, cserébe Izrael két hónapra felfüggesztené hadműveletét. A terv szerint az első fázisban a harcokat 30 napra állítanák le. Ez idő alatt a terrorszervezet elengedné a nőket, az időseket és a sebesülteket. Ezzel párhuzamosan a felek tárgyalnának egy második fázisról, amelyben a túszként tartott férfiakat, illetve katonákat engednék el egy 30 napos hosszabbításért cserébe.

Izrael kedden átadta több tucat olyan palesztin holttestét a Gázai övezeti hatóságoknak, akiket az izraeli hadsereg az utóbbi hetekben ölt meg a palesztin területen – közölte a Hamász irányítása alá tartozó egészségügyi minisztérium. A holttesteket az izraeli ellenőrzés alá tartozó Kerem Salom-i határátkelőn keresztül szállították be az övezet déli részén található Rafah városba, ahol tömegsírokba fogják temetni őket. A gázai minisztérium nem közölte, hogy pontosan hány holttestről van szó, Izrael pedig egyáltalán nem közölt semmit az intézkedésről.

A gázai minisztérium közlése szerint a háború kezdete óta 26 751 civil lett a harcok áldozata az övezetben, főleg nők és kiskorúak, valamint megsebesült 65 636 ember. Az utóbbi 24 órában 114 palesztin halt meg és 249 sebesült meg

– tették hozzá.

A palesztin menekülteket segítő ENSZ-ügynökség (UNRWA) körüli nemzetközi vita elvonja a figyelmet a Gázai övezeti humanitárius válságról és arról, hogy már csaknem 27 ezer palesztin civil lett ott a háború áldozata – jelentette ki egy másik ENSZ-szervezet, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik szóvivője keddi genfi sajtótájékoztatóján.

A bűncselekmények soha nem maradhatnak büntetlenül, de a most folyó vita elvonja a figyelmet arról, hogy mi történik nap mint nap, akár ezen a napon, ebben az órában a Gázai övezetben

– mondta Christian Lindmeier, aki megerősítette, hogy a Gázai övezeti áldozatok 70 százaléka nő vagy gyerek.

Az izraeli hatóságok azzal vádolják az UNRWA-t, hogy tucatnyi munkatársa segítette a Hamászt az Izrael elleni október 7-i terrortámadásában. Emiatt számos ország felfüggesztette az UNRWA támogatását. Philippe Lazzarini, az UNRWA igazgatója pedig közölte, hogy azonnali hatállyal felbontotta az inkriminált munkatársak szerződését, valamint vizsgálatot rendelt el „az igazság haladéktalan kiderítése érdekében”.