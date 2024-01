Exkluzív interjút adott a Hír TV Radar című műsorának Kubatov Gábor. A Ferencvárosi Torna Club elnöke beszélt a női kézilabda csapat körül kialakult helyzetről annak kapcsán, hogy az egyik állami szponzor váratlanul felbontotta a szerződést.

Kubatov Gábor megszólalt a Fradi és az állam vitájáról: „ez idáig nem volt szokás” (Fotó: Micheller Szilvia)

Kubatov Gábor ugyanakkor azt is elárulta, hogy nemrég tárgyalt az UEFA elnökével,

méghozzá egy új liga létrehozásáról.

Kiderült, hogy a Fradi elnöke egy kelet-közép-európai liga létrehozását tervezi. Ennek részleteit a radar következő adásában ismertetik.

Első körben ugyanis Kubatov Gábor a Ferencváros női kézilabda csapatának váratlanul felbontott szponzori szerződésről beszélt. "Ez szerintem egy nagyon barátságtalan és nagyon sportszerűtlen lépés" – fogalmazott. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Mahart Passnave tulajdonosi jogainak gyakorlója, az Építési és Közlekedési Minisztérium, illetve Lázár János miniszter döntött a szponzorációs szerződések felmondásáról, illetve megtiltotta új támogatási együttműködések megkötését. Nem csak a Fradi esetében, hanem általánosságban.

Ezt azzal indokolta, hogy a közösségi közlekedést biztosító cégek forráshiányos helyzetében az ilyen típusú támogatások folyósítása nem időszerű.

A Fradi elnöke most jelezte, hogy a Mahart 51 százalékban állami, 49 százalékban pedig svájci tulajdonban van. "Az ottani vezetők nagy részét ismerem, a miniszterrel is nyilván frakciótársak vagyunk. Úgy bontották fel a szerződésünket, hogy erről nem is szóltak. Sportszerűtlen, mert Európa egyik legjobb kézilabda csapatát hozzák kellemetlen gazdasági helyzetbe" – értékelt.

Ugyanakkor személy szerint van egy másik problémája is a történtekkel, ami inkább morális. Szerinte a magyar államnak jó példát kell mutatni a szerződések tekintetében. Ha felbont bármilyen szerződést gyakorlatilag indok nélkül vagy jogellenesen, hogy várja el az állampolgáraitól, hogy jókövetők legyenek. "Szóval ezek a problémáim. Még én sem tudom hová tenni az egész helyzetet,

mert ez idáig nem volt szokás, meg egy teljesen új szituáció

– emelte ki. Egyúttal megjegyezte, hogy most már nem tudnak mit csinálni, a bíróságon majd eldöntik, hogy kinek volt igaza. Ő nem lát olyan indokot, amivel a minisztérium, a cég vagy a magyar állam meg tudná védeni ebben az érdekeit. A Ferencváros a legvégsőkig fog küzdeni ezért a pénzért.