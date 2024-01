Miközben a német gazdatársadalom, a tűzoltók, valamint a vasutasok egymás után csatlakoznak az országot megbénító tüntetéssorozathoz, csaknem elsikkadt a hír, hogy hétfőn egy új pártot alapítottak a többségükben a baloldali die Linke nevű pártból kivált politikusok, Sahra Wagenknecht, a szövetségi köztársaság egyik nagy politikai túlélője vezetésével a berlini Prenzlauer Bergben.

Sahra Wagenknecht, a BSW párt névadó alapítója. Fotó: Bernd von Jutrczenka/dpa Picture-Alliance via AFP

Megalakult a Bündnis Sahra Wagenknecht párt

Az eddig csak civilszervezetként működő Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW, Sahra Wagenknecht Szövetség) elérkezettnek látta az időt a zászlóbontásra, és változatlan név alatt tervezi indulását a júniusi európai uniós és az őszi német tartományi választásokon is.

Ami különlegessé teszi az új alakulatot az nem más, minthogy az alapító politikusok baloldali gyökereik ellenére az eddig csak a Németországban sokak által szélsőségesnek titulált AFD (Alternative Für Deutschland, azaz Alternatíva Németország számára) által hangoztatott követelésekkel lépnek fel.

A részletes pártprogramot ugyan csupán a jövő évi országos választásokra ígérnek, ám – amint Wagenknecht fogalmazott -

azért alapítottuk meg a pártot harcostársaimmal, mert elegünk van a berlini kormánypolitikusok alkalmatlanságából és arroganciájából.

A harcostársak között amúgy a sok „linkés” között Thomas Geisel, egy régi motoros szociáldemokrata (SPD) politikus is feltűnt, aki korábban Düsseldorf főpolgármesteri pozícióját is betöltötte, és - eddigi pártjában nem kis felháborodást keltve - azzal indokolta átigazolását, hogy a szociáldemokrata értékeket már sokkal inkább a BSW-ben látja, mint az SPD-ben.

Az új párt korlátozná a migrációt és leállítaná a fegyverszállítást Ukrajnába

Wagenknecht egyébként egy ideje már nem is baloldaliként aposztrofálja magát, sokkal inkább a politikai közép képviseletéről és egy új kezdetről beszél – írja a német nyelvű Jüdische Allgemeine.

Amíg a részletes pártprogram nem készül el, a névadó pártalapító a Die Selbstgerechten (Az önérvényesítő) című könyvéből és tucatnyi interjújából lehet az új párt célkitűzéseit kikövetkeztetni.

Ezek közé tartozik többek között

a migráció korlátozása, az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások leállítása és az Oroszország elleni energetikai szankciók megszüntetése.

Sőt, a politikusasszony továbbra is ragaszkodna az olcsó orosz földgázhoz és kőolajhoz, nem mondana le a belső égésű motorokról, de búcsút intene az "állítólagos klímapolitikának".

Amellett Wagenknecht emelné a minimálbért, valamint a munkanélküli- és nyugdíjbiztosítási ellátások mértékét is, még ha ez magasabb járulékokkal is járna. Szerinte az államnak több pénzt kellene az oktatásba és az infrastruktúrába is fektetnie, miközben lazíthatnának az alkotmányba foglalt adósságféken is. Viszont jobban meg kellene adóztatni a nagy vagyonokat és a magas jövedelmeket.

Repülőrajtot vett az AFD baloldali gyökerű tükörképe

A kérdés már csak az, hogy az AFD baloldali gyökerű tükörképének milyen esélyei lesznek a választásokon. Nos, éppen pénteken jött ki a párt alapítása óta készült első felmérés, és abból úgy tűnik, hogy nem reménytelen a próbálkozás.

Az egyebek között a Handelsblatt üzleti lap által is ismertetett eredmények szerint ugyan a biztos választók körében egyelőre még a német szövetségi választásokon induló pártok számára meghatározott 5 százalékos bekerülési limit alatt állnak, 4 százalékos támogatottsággal, de a válaszadók 17 százaléka úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg erre a pártra adja majd a voksát.

Az AFD és a BSW követelései közötti átfedésekre tekintettel sokan gyanítják, hogy a háttérben meghúzódó éceszgéberek az AFD vitorlájából akarják kifogni a szelet, ugyanakkor, ha - a német nyilvánosságban már hosszabb ideje keringő felvetéseknek megfelelően – az AFD-t valóban megpróbálnák betiltani, az új párt előtt hatalmas perspektíva nyílna.