Ukrán drónt lőttek le az oroszok, kigyulladt egy olajraktár

Kigyulladt egy olajtároló raktár az oroszországi, Brjanszk megyei Klinci városában, miután egy orosz hadsereg által lelőtt ukrán drón roncsai az épületre zuhantak – közölte Alekszandr Bogomaz, a terület állami közigazgatási hivatalának vezetője pénteken.

Fotó: AFP

Az előzetes információk szerint az incidens során senki nem sérült meg, a lángokat a helyszínre érkező tűzoltók eloltották.

A repülőgéphez hasonlító drónt a védelmi minisztérium térítette el kijelölt pályájáról rádióelektronikai felderítés során.

A drón megsemmisülése után a lövedékek a klinci raktárra zuhantak – írta Bogomaz a Telegramon. A légvédelmi egységek további két ukrán drónt is lelőttek Brjanszk megye más részein. A közösségi oldalakra feltöltött, hitelesítésre váró felvételeken a sötétben lángoló raktárépület látható. A TASZSZ orosz állami hírügynökség tájékoztatása szerint a tűz egy nagyjából ezer négyzetméteres területet borított be. A RIA Novosztyi hírügynökség segélyszolgálatok információira hivatkozva azt közölte, hogy a tűz oltására egy speciális tűzoltóvonatot küldtek a helyszínre. Az Ukrajnával határos oroszországi Brjanszk megye hatóságai rendszeresen számolnak be Ukrajnából indított dróntámadásokról.

Az oroszok is kemény tűz alatt tartják az ukrán közösségeket: ismét ágyúzták a Harkiv megyei Kupjanszk városát, eltaláltak egy többszintes lakóházat, amelyben egy 57 éves nő meghalt, két idősebb férfi pedig megsebesült. Az Ukrajnára kilőtt orosz drónok közül a légvédelem a nyugat-ukrajnai Hmelnickij megyében hármat, a keleti országrészben lévő dnyipropetrovszki régióban pedig négyet lőtt le.