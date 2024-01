Valószínű, hogy az EU mégsem teszi rá a kezét az orosz központi bank vagyonára

Az valószínűleg nem foglalja le az orosz jegybanki eszközöket Európában, annak ellenére, hogy a G7 azt tervezi, hogy egy februári találkozón megvitassák egy ilyen lépés jogszerűségét – közölték magas rangú EU-tisztviselők a Reuters hírügynökséggel.

Fotó: GettyImages

Az EU, az Egyesült Államok, Japán és Kanada 2022-ben mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz központi banki eszközt zárolt , amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát.

Ebből mintegy 200 milliárd dollárt tartanak Európában, főként a belga Euroclear pénzügyi szolgáltató cégnél.

Az Európai Bizottság minél előbb fel akarja szabadítani az eszközöket, hogy felhasználja azokat az ukránok támogatására, azonban több tagállam is óvatosabban haladna előre, és az Európai Központi Bank (EKB) is ellenezte a javaslatot, amelyre Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke eredetileg még tavaly nyáron nyújtott volna be egy tervezetet. Eközben Joe Biden amerikai elnök a republikánusok ellenállásával kell szembenéznie, mivel a konzervatívok nem karnak további 61 milliárd dolláros segély adni Ukrajnának. Az EU is küzd a 2027-ig tartó 50 milliárd eurós Ukrajnának szánt segélycsomagról szóló megállapodással: tavaly Magyarország megakadályozta az Ukrajnának szánt pénzügyi segélycsomag jóváhagyását, miután az EU vezetői hivatalosan jóváhagyták az Ukrajnával való csatlakozási tárgyalások megkezdését.

Az orosz vagyon tőkéjének elkobzása nem fog megtörténni. Ebben nincs megegyezés az EU-tagállamok között

– mondta a Reutersnek egy névtelenül nyilatkozó magas rangú tisztségviselő, aki betekintést nyert az üggyel kapcsolatos tárgyalásokba. Xavier Bettel luxemburgi külügyminiszter pedig azt mondta, hogy egyelőre „nagyon óvatos” a lefoglalással kapcsolatban.