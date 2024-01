„Az árcsökkentésnek mindenki örül, hisz a közösségi közlekedés a mainál is megfizethetőbb lesz az olcsóbb bérleteknek köszönhetően. De még ha egy választási kampány előtti hónapokban a döntéshozók részéről nem is szokás pénzről beszélni, felelős szakemberként nekem muszáj” – fogalmazott Vitézy Dávid a BKK volt vezérigazgatója a Facebookon. Az LMP által főpolgármester-jelöltnek felkért Vitézy arról is ír, hogy „erősen indult a szezon: még január van, de az utasok már 2:0-ra vezetnek a tömegközlekedés színvonalának csökkentését célzó ötletelők ellenében. Először a járatritkításokat sikerült megakadályoznunk, majd most a budapesti közvélemény felháborodása nyomán a Budapest-bérletet is sikerült megvédeni”.

Vitézy Dávid

Fotó: Martin Divisek/EPA/MTI

Korábban Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Karácsony Gergely főpolgármester közös közleményben jelentette be, hogy sikerült megállapodásra jutniuk a főváros és az agglomeráció közösségi közlekedéséről. A miniszter közölte, hogy a megállapodás értelmében

a Budapest-bérlet érvényes marad a főváros területén a BKK mellett a MÁV, a Volán és a HÉV járatain is. A Pest vármegyére váltott havi bérletet, illetve a havi országbérletet 2024. március 1-jétől a BKK járatain is elfogadják. Mindegyik bérletet mindkét fél árusítani fogja minden értékesítési csatornáján.

A főpolgármester kedden bejelentette, hogy 8950 forintba kerül majd a BKK-bérlet, ezzel a lépéssel kereken 500 forinttal lett olcsóbb, mint a 9450 forintba kerülő vármegyebérlet.

Vitézy szerint az új tarifarendszerben mindazoknak, akik az agglomerációból ingáztak, 50 százalékkal kevesebb, 19 ezer forint helyett 9450 lesz a havi bejárás költsége amiatt, mert elég nekik vármegyebérletet vásárolni. Minden budapesti és agglomerációs diáknak, az egyetemistákat is beleértve, a 3450 forintos BKK-havibérlet helyett elég lesz 945 forintért venni diák havi vármegyebérletet, ez 72 százalékos spórolás a fővárosi diákoknak, 79 százalékos az agglomerációból ingázóknak, akiknek eddig is volt vármegyebérletük. Hozzátette, hogy minden fővárosi 500 forinttal olcsóbban vehet a bérletet, 8950 forintért, 5 százalékkal olcsóbban, hogy „ne mindenki menjen a MÁV-hoz vármegyebérletet váltani, bár havi egyetlen agglomerációs kiruccanásnál ez már jobban megéri majd” – írta a posztjában.

Ha összeadjuk ezeket a tételeket, alsó hangon 20 milliárd forintos éves, tartós bevételkiesést jelent mindaz, amit Lázár János és Karácsony Gergely az elmúlt 24 órában bejelentett

– fogalmazott Vitézy Dávid.