„A BKK által fű alatt bevezetett járatritkítás negatív hatásai már az első fagyos reggelen megmutatkoztak: az utasok hosszabb várakozási időket és nagyobb zsúfoltságot tapasztaltak az érintett járatokon. A járatritkítást érdemi egyeztetés vagy tájékoztatás nem előzte meg, csak a lebukás után vallották be annak tényét” – fogalmazott nyílt levélében Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) korábbi vezetője.

Fotó: Bánkúti Sándor/Mediaworks

A közlekedési szakértő úgy fogalmazott, hogy a BKK vezérigazgatója még péntek este elnézést kért a hibás előkészítésért és a tájékoztatás elmaradásáért, addig a Karácsony Gergely inkább „a szavakkal való bűvészkedést” és az ő személyének a minősítését választotta, „ahelyett,hogy a lényeggel foglalkozott volna: a járatritkítások hatásaival”.

Vitézy kiemelte, hogy „nevezhetik intézkedésnek, forgalmi beavatkozásnak, megváltozott közlekedési szokásoknak, átcsoportosításnak, a kapacitás újraosztásának, vagy mondhatják lassan, hogy mindenki megértse, de mégis, a lényeg ugyanaz:

53 vonalon kevesebb járműközlekedik és egy sincs, amin több – a BKK közleménye sem állít mást. Ez pedig, akárhonnan is nézzük, járatritkítást jelent.”

„Kérem, a lehető leghamarabb vonja vissza ezt az elhibázott járatritkítási programot.

Bár a pártpolitika világában ez nem szokás, szakemberként a magam részéről örömmel ajánlom fel segítségem. Készen állok közreműködni a rendszer megjavításában, észszerűsítésében.(...) Budapestnek meggyőződésem szerint továbbra is ezt az utat kell járnia, nem adhatunk lejjebb az eddigi szolgáltatási színvonalból – ebben mindig számíthatnak rám” – fogalmazott nyílt levélében Vitézy

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy kedden büszkélkedett el vele karácsony Gergely főpolgármester, hogy miközben a MÁV és így a magyar állam üzemeltetésében működő HÉV-en járatritkítást hozott az új év, addig Budapesten az elmúlt harminc év legnagyobb járműbeszerzését bonyolítják le a közösségi közlekedésben. Azonban két nappal a BKK bejelentette, hogy ritkítja a budapesti tömegközlekedés járatait.

Vitézy Dávid péntek reggel meg is örökítette a döntés nyomán kialakult helyzetet. Képeket közölt a Thököly útról, ahol az eddig is zsúfolt, Újpalotát és Zuglót a belvárossal összekötő 7E, 8E és 133E is megáll. Ezek menetrendjét mind megritkították, ahogy a Rákóczi úti tengely összes többi járata is. Nem csoda, hogy a volt közlekedési államtitkár és talán főpolgármester-jelölt tömegjeleneteket tapasztalt a megállóban.