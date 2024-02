A Hamász teljes fegyverszünetet követel és Izraelt hibáztatja az előrehaladás hiányáért

Iszmail Haníje, a Hamász vezetője Izraelt hibáztatja azért, mert nem halad előre a gázai fegyverszüneti egyezmény megkötése – áll a terrorszervezet közleményében. Haníje hozzátette, hogy a Hamász „nem fogad el kevesebbet, mint az agresszió teljes leállítását, a megszálló hadsereg kivonását Gázából és az igazságtalan ostrom feloldását”.

Fotó: AFP

Haníje ragaszkodik ahhoz is, hogy Izrael engedje szabadon a hadsereg által fogva tartott palesztin terroristákat, mivel csak ebben az esetben engedik el az általuk túszul ejtett embereket – írja a The Times of Israel.

Több mint 500 palesztin tölti életfogytiglani börtönbüntetését az izraeli börtönökben, többségük halálos terrortámadások miatt.

Mahmúd Abbász palesztin elnök mihamarabbi megállapodás megkötésére szólította fel a Hamász iszlamista terrorszervezetet a túszok szabadon engedéséről Izraellel a Rafah elleni izraeli támadás megelőzése és a palesztin nép védelme érdekében. „A népet meg kell kímélni egy újabb katasztrófától” – fogalmazott a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke.

A Biden-adminisztráció több közel-keleti országgal is dolgozik azon a részletes és átfogó terven, mely hosszú távon is tartós békét hozhat Izrael és Palesztina között és mely a független palesztin állam létrehozásának menetrendjét is tartalmazza. A tervet a következő hetekben jelenthetik be, attól függően, hogy mikor születik tűzszüneti és túszcsere-megállapodás Izrael és a Hamász között.