A McDonald’s Izrael kedvére tesz: szuperkóser hamburgert kapnak a katonák

Nagy változást vezet be a McDonald’s Izraelben: szuperkóser hamburgerekkel fogja ellátni a katonákat. Az amerikai étteremlánc mellett két legnagyobb izraeli versenytársa, a Burgeranch és a Burgerim már áttért a legmagasabb igényeknek is megfelelő, szigorú szabályokat előíró glatt kósernek nevezett húskészítmények használatára.

Fotó: AFP

A döntés hátterében az áll, hogy a fronton harcoló katonák közül sokan kizárólag csak szuperkóser élelmiszer fogyasztanak, a hamburgerek pedig az egyik legnépszerűbb fogásuk a menün, ezért nagy mennyiségben szállítanak az izraeli katonáknak. A vállalatokat a tábori rabbinátus kérte fel a változtatásra, miután sok katona jelezte, hogy a frontra juttatott hamburgerek egy része nem felel meg az általuk elvárt kósersági szintnek – írja a zsido.com.

A McDonald’s emiatt külön oda fog figyelni, hogy kellő mennyiségű szuperkóser hamburgert juttassanak a katonáknak.

A mehádrin termékek bevezetése több hónapot vett igénybe, és a folyamat során a katonai rabbinátus mellett a világ legnagyobb kósersági igazolásokat nyújtó szervezete, az amerikai központú Orthodox Union (OU) is segítséget nyújtott. Mindez egyébként nem jelenti azt, hogy a civil vásárlók is mindenhol glatt kóser hamburgert vásárolhatnak. A McDonald’snak számos olyan üzlete is működik Izraelben, amely egyáltalán nem kóser, mert nem különítik el a tejes és húsos fogásokat, továbbá szombaton is nyitva tartanak.

Az izraeli kormány 2023-ban elfogadta az ultraortodox vallásos pártok követelésére a kóser áram kialakításának tervét. A 120 millió sékelből (több mint 11 milliárd forintból) létrejövő áramtároló beruházás biztosítani fogja, hogy olyan kóser áramot fogyasszanak az erre igényt tartó ultraortodox városokban, lakónegyedekben, amelyet nem szombaton, hanem a hét más napjain termeltek a zsidó dolgozók, és ezzel nem sértik meg a szombati munkavégzés tilalmát.