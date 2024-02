A Nagykörút yugati tér és Mester utca közötti szakaszának megújítását célzó tervezés már idén elindulhat, míg a szakaszosan megvalósítandó beruházás várhatóan a jövő évben kezdődhet el és a következő ciklus végére valósulhat meg – mondta Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön sajtótájékoztatón, kérdésre válaszolva.

A főváros és a négy érintett kerület – VI., VII., VIII., IX. – az Erzsébetvárosban tartott kihelyezett kabinetülésen kötött megállapodást a fejlesztésről. Karácsony ezt követően beszélt a sajtónak, ahol elmondta, hogy a fejlesztés nagyjából négymilliárd forint európai uniós, továbbá fővárosi és kerületi forrásból valósulhat meg. A komplex fejlesztés során

nemcsak egyszerűen a fizikai teret újítják meg, nemcsak zöldítenek, hanem a város egységes arculatát szeretnék megteremteni, és mindezt összekapcsolják egy vállalkozásfejlesztési programmal.

Fotó: Teknős Miklós / Mediaworks

A főpolgármester közös feladatnak nevezte a Nagykörút régi nagyszerűségének visszaadását és a belváros felkészítését a 21. századra, a klímaváltozásból következő kihívásra. Elmondása szerint a terveket megalapozó tanulmányt a főváros már elkészítette egy széleskörű társadalmi párbeszéd keretében. Felidézte, hogy ebben a ciklusban fontos, a Nagykörúthoz kapcsolódó közterületek újultak meg, mint a Jókai, a Bakáts és a Blaha Lujza ér.

A VII. kerület élén álló Niedermüller Péter (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) hangsúlyozta, hogy a négy érintett kerület között teljes mértékű az egyetértés abban, hogy milyen fontos a kerületeket összekapcsoló Nagykörút.

Véleménye szerint ugyanakkor az elmúlt évtizedekben a városvezetésnek nem volt ötlete arról, hogy mit kellene csinálni a belvárosi területekkel, a Nagykörúttal és az azt körülvevő épületekkel. A VII. kerületi polgármester szerint a most aláírt megállapodás alapvetően meg fogja újítani a Nagykörútat. Mint mondta a Nagykörút megújítása egyfajta paradigmaváltás Budapest politikájában.

Soproni Tamás (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) VI. kerületi polgármester a fejlesztés fontosnak feladatának nevezte a második világháborúban, illetve az 1956-os forradalom során megsérült épületek homlokzatának felújítását is. Mindemellett szólt arról is, hogy

nyitni kellene a kulturális intézmények és a civilek felé, és a kerületeknek kellene ösztönözni – akár adókedvezménnyel vagy más támogatással – a nagykörúti helyiségek kiadóit annak érdekében, hogy ne csak kocsmák telepedjenek meg a körúton.

A Józsefvárost vezető Pikó András (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) kifejtette, hogy a jelen tervei és beruházásai a gyerekeinket fogják szolgálni, és ez vezeti őket akkor, amikor a Nagykörútról is gondolkodnak. A Nagykörút zöldebbé, barátságosabbá és élhetőbbé tétele józsefvárosi érdek is.

Baranyi Krisztina (független) IX. kerületi polgármester felidézte, hogy ő már Demszky Gábor és Tarlós István korábbi főpolgármesterek vezette fővárostól is azt várta, hogy felújítsák a Nagykörutat, így most nagy örömmel üdvözli a tervet. Elmondása szerint a tervben végleges megoldás is szerepel a körúti kerékpársávokról, melyek célja a biztonságos gyalogos- kerékpárközlekedés. Hozzátette, hogy a nagy csomópontokban akadálymentesített átkelőhelyeket alakítanak majd ki. Azonban jelezte az is, hogy a projekt nem lesz rövid, ám cserébe mindannyian büszkék lehetünk majd a Nagykörútra.

Kérdésre válaszolva Karácsony Gergely elmondta, az ütemezetten megvalósítandó fejlesztés során a fővárosi önkormányzat azt vállalja, hogy az úttest felújítását saját forrásból elvégzi. A tervek szerint a kerületek a saját területükön a járdafelületeket újítanák meg. Elmondta azt is, hogy a terezés már elindult, hiszen 2021-ben a főváros elfogadott egy átfogó tervet a Nagykörút felújítására.

A főpolgármester elárulta azt is, hogy a beruházás érdemben nem befolyásolja a mostani forgalmi rendet, de a tervek fontos része az például, hogy az adott helyeken

a mostani parkolósávokat és a kerékpársávokat felcserélnék, tehát a kerékpársávok kerülnének a járdához közel.

Továbbá szeretnék megkönnyíteni a helyi kereskedelmet, vállalkozásokat kiszolgáló logisztikai igényű parkolást.

Karácsony hangsúlyozta, hogy a fejlesztés során tehát növelik majd a zöldfelületek nagyságát, a meglévő fasort megvédik, védettebb kerékpársávokat alakítanak ki, valamint egy egységes vízáteresztő burkolatot szeretnének a járdafelületeken, továbbá javítják az útminőséget és több zebrát is kialakítanak.

Hozzátette, hogy városképvédelmi szempontokat is szeretnék előtérbe helyezni a beruházás során, és egy mikrovállalkozási hitelprogramot is szeretnének megvalósítani, amellyel társadalmilag hasznos vállalkozásokat vonzanának a Nagykörútra.

Karácsony az önkormányzati választást érintő ellenzéki összefogásról érdeklődő kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az ellenzéki egységgel kapcsolatos elkötelezettség világos és egyértelmű azokban a pártokban, amelyek ma is a városvezető koalíciót alkotják. Lehet, hogy nem közös listán, de közös politikai közösségként fogunk indulni a választáson. A polgármesterjelöltek személyét illetően van még néhány vitatott kérdés, de ezek megoldódnak, leszámítva Budafokot, ahol nagy valószínűséggel előválasztás lesz.