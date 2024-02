A parlamenti őrség nem engedte be a szejm épületébe a meghurcolt ellenzéki képviselőket

A Jog és Igazságosság (PiS) párt két, mandátumától megfosztott és bebörtönzött képviselőjét nem engedte be a szejm épületébe a parlamenti őrség. Mariusz Kaminski és Maciej Wasik még börtönbe is kerültek, de végül elnöki kegyelmet kaptak, és szabadon engedték őket. A legfelsőbb bíróság azt is kimondta, hogy a mandátumuk elvétele jogszerűtlen volt. A PiS elnöke szerint a szemeik előtt épül ki a lengyel diktatúra.

2024.02.07. 14:27 | Szerző: VG/MTI

Megakadályozta szerdán a parlamenti őrség és a rendőrség, hogy Mariusz Kaminski és Maciej Wasik, az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselői belépjenek a szejm épületébe, és részt vegyenek az alsóház aznap kezdődő ülésén. A szejm elnöke, Szymon Holownia utasítására intézkedő egyenruhások útját állták Kaminskinek és Wasiknak, akik a PiS több más képviselője, köztük Jaroslaw Kaczynski pártelnök kíséretében érkeztek a szejmhez. Az épület előtt dulakodás alakult ki. A parlamenti őrség nem engedte be a szejm épületébe a meghurcolt ellenzéki képviselőket, Mariusz Kaminskit és Maciej Wasikot.

Fotó: AFP A TV Republika független hírtelevízió élő közvetítésében látható volt, amint Jaroslaw Kaczynski felolvassa a parlamenti őrségnek a legfelsőbb bíróság illetékes kamarájának döntését, melynek értelmében Kaminski és Wasik képviselői mandátuma érvényes. Holownia december végén írta alá a Kaminski és Wasik képviselői mandátumától való megfosztásáról szóló határozatot, miután a bíróság kétévi szabadságvesztésre ítélte őket. A legfelsőbb bíróság illetékes kamarája január elején érvénytelennek minősítette a mandátumfosztást. Kaminskit és Wasikot január 9-én börtönbe szállították, Andrzej Duda elnök azonban január 23-án másodszor is államfői kegyelemben részesítette a két politikust, akiket aznap szabadon bocsátottak. Kaminski és Wasik bebörtönzésük óta először próbáltak részt venni a szejm ülésén szerdán. Előtte többször hangsúlyozták: mandátumuk gyakorlása nemcsak joguk, hanem kötelességük is. Miután az egyenruhások nem engedték be őket a szejm épületébe, távoztak a helyszínről. Később a parlament közelében szabadtéri sajtóértekezleten vettek részt Jaroslaw Kaczynskival együtt. A lengyel PiS feljelentette a szejm elnökét Kaminskiék bebörtönzése miatt A lengyel Jog és Igazságosság párt két képviselője feljelentette a szejm elnökét. Krzysztof Szczucki és Pawel Jablonski szerint Szymon Holownia bűncselekményt követett el, amikor Kaminski és Wasik mandátumának megszűnéséről nyilatkozott. A PiS két politikusát kedden vették őrizetbe és ítélték két év letöltendő szabadságvesztésre. Kaminskiék a börtönben éhségsztrájkba kezdtek. A PiS elnöke aláhúzta: Az a tény, hogy Holownia figyelmen kívül hagyja a két képviselő mandátumát megerősítő legfelsőbb bírósági döntést, egyik eleme a jelenlegi lengyelországi államcsínynek, amelynek során a demokratikus rendszer egyszerűen diktatúrává válik. Jogi lépéseket helyezett kilátásba Szymon Holowniával szemben. Holownia saját sajtóértekezletén politikai huliganizmusnak nevezte a PiS képviselőinek magatartását. Elmondta: Kaminski és Wasik a volt képviselőknek járó vagy látogatói belépőjegyet igényelhetnek a szejm irodájában. Leszögezte: nem lát jogi lehetőséget arra, hogy képviselőként visszatérjenek a szejm tárgyalótermébe. Hozzátette: az országos választási bizottság még nem jelölte ki Kaminski és Wasik utódát a szejmben. Andrzej Duda a múlt héten alkotmányos kétségeket fogalmazott meg a Kaminski és Wasik nélkül tárgyaló szejm összetételét illetően. Ezért utólagos normakontrollra küldte az idei költségvetési törvényt, és jelezte: a jövőben is alkotmánybírósághoz fordul minden olyan törvény esetében, amelynek elfogadásakor a megválasztott parlamenti képviselők nem vehetnek részt a szavazáson.