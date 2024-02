Az orosz-ukrán háború 719. napja – Avgyijivka térségében áttörnének az oroszok

Az orosz hadseregnek az elmúlt napokban sikerült előrenyomulnia Avgyijikva térségében. Az ISW által február 11-én közzétett geolokációs felvételeken jól látszik, hogy az oroszok a várostól északra fekvő Zseleznodorozsnij mellett, illetve Nevelszkétől keletre haladtak előre – írta meg az Unian ukrán hírügynökség.

Avgyijikva közelében ádáz harcok dúlnak.

Fotó: Genya Avilov / AFP

Az orosz katonai tudósítók is arról számoltak be, hogy Avgyijikva északi részén és Pervomajszke közelében is sokat nyomultak előre, azonban az ISW elemzői ezt még nem látják bizonyítottnak.

Továbbra is folynak a pozícióharcok Avgyijivkától északnyugatra, délnyugatra, nyugatra és magában a városban is. Az orosz egységek megpróbálják elvágni a helyi ukrán erők fő kommunikációs és utánpótlási vonalait.

Olekszandr Tarnavszkij dandártábornok, az Ukrán Fegyveres Erők Tauridai Hadseregcsoportjának parancsnoka arról számolt be, hogy az oroszok egyre gyakrabban vetnek be páncélozott járművekből álló egységeket a gyalogsági támadásaik támogatására.

Az ukránok hadi jelentései szerint Oroszország a háború kezdete óta 214 harckocsit vesztett el Avgyijikva ostrománál, ami a tizede annak, ami jelenleg Ukrajna területén állomásozik.