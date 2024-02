Ahogy azt a Világgazdaság már felvezette, szombaton délután tartja hagyományos évértékelő beszédét a Várkert Bazárban Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő idén már 25. alkalommal értékeli Magyarország és a világ helyzetét.

Az év beszéde: színpadon Orbán Viktor – a miniszterelnök kijelöli az irányt (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Orbán Viktor 2024-es évértékelő beszéde valamivel 15 óra után vette kezdetét. Elsőnek arról beszélt, hogy a 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul, hiszen Novák Katalin benyújtotta lemondását. Olyan ez, mint egy rémálom, mindenkit megviselt. A köztársasági elnök a magyarok jó oldalát jelenítette meg, a maga természetes módján mutatta meg a férfiaknak, hogy a nők felfogása nélkülözhetetlen az élet minden területén, így a politikában is.

Távozása helyes, de nagy veszteség. A távozás oka az, hogy kegyelmet adott egy gyermekbántalmazásban érintett elkövetőnek. Ezt a magyarok nagy része elutasította. A nemzet egységét így nem tudta már reprezentálni, ezért az történt, aminek kellett. A nemzetet újraegyesíteni csak a lemondással és új elnök kinevezéséve lehet.

Varga Judit távozásáról azt mondta, hogy az elkerülhetetlen, de igazságtalan. Ha létezne időgép, visszarepülnének és kijavítanák a hibát. De időgép nincs, így a kormánynak kell helyreállítani a hibát. A munkájukat zaklatott szívvel megköszönöm. A távozó két asszony kisujjában több erkölcs és tartás van, mint a baloldal összes vezetőjében.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet, hogy ne spórolják meg a tanulságokat a drámai eseményeknek. A politikában mindig csak egy ütésre vagy a padlótól. Ezért óvatosság kell vagy egy jó megelőző ütés. A politika vastörvénye az alázat. Akármilyen magasan is vagy, egyedül nem lehetsz elég okos. Nincs védett hely, a legmagasabb hivatalban is lehet hibázni.

A kegyelmi döntés miatti felháborodásból azért lett düh a jobboldalon, mert egy ki nem kényszerített hibáról volt szó. Pedofil bűncselekményeknél nincs kegyelem. De megerősödve fognak kikerülni a bajból. Ugyanakkor a magyar gyermekvédelmi rendszert meg kel erősíteni, át kell fésülni. Az áldozatok kálváriája kötelez arra, hogy megerősítsék az intézményi felelősséget, ezért új gyermekvédelmi törvényt fognak benyújtani az országgyűlésben. "Ott majd lehet vitézkednie a kétszínű baloldalnak, ott lehet kapaszkodni" – jegyezte meg.

Sürgető feladat az új elnök megválasztása. Az átmeneti időszakot minimálisra kell szorítani, mert így illik egy erős kormányzópárthoz.

A miniszterelnök áttért az elmúlt évek összegzésére. Hangsúlyozta, hogy a válságok ellenére a munkahelyeket sikerült megőrizni, már túl vannak az egymillió új álláshelyen. A foglalkoztatási ráta ma 75 százalékos, de el akarják érni a 85 százalékot. Itthon még 300 ezer ember bevonható a munka világába. Megvédték a nyugdíjakat is, és bravúr, hogy visszaadták a 13. havi nyugdíjat, amit még a baloldal vett el az emberektől. Köszönet Varga Mihály pénzügyminiszternek. Nem sikerült viszont megvédeni a Covid előtti ütemét és az alacsony hiányt. De az magas értékét igen, így megelőzték az ikerdeficitet, aminek általában csőd és gazdasági megszorítás a vége. Hogy ez nem következett be, köszönet Szijjártó Péter külügyminiszternek.

Az inflációt – a jegybankon segítve – 25-ről 4 százalékra csökkentették. A 23-as évből így sikerült kikecmeregni. Ez szép dolog, de az ember azért ennél többre vágyik. A futballban sem az győz, akinek több védése van, hanem aki több gólt lő. Vissza kell kapaszkodni a 2019-ben járt útra. Nem lesz sétagalopp Nagy Márton gazdasági miniszter számára.

A zöld energia korszaka berúgta az ajtót, ez a jövő. A politikai stabilitásnak az emberek szempontjából az a haszna, hogy villámgyorsan alkalmazkodhatunk, akár egész Európában is. Ez behozhatatlan versenyelőny. A zöld átállás kapóra jön, két legyet lehet ütni egy csapásra. Élhetőbb lesz az ország és kiszabadulhatunk az energiafüggőségből. Megépítik Paks II-t, Paks I üzemidejét meghosszabbítják és megépítik a naperőműveket. Ez úgy vágtat, hogy időnként egy megbokrosodott lóra emlékeztet. Minden rekordot megdöntöttek, 5600 megawattos a kapacitás, 255 ezer olyan háztartás van, amely minierőművet működtet. Az energiafogyasztás 15 százalékát már így állítják elő, Lantos Csaba miniszter mg a végén csodát tesz. Karnyújtásnyira vagyunk az energiafüggetlenségtől. Aki azt mondja, az iparhoz nem lesz elég energia, az nem látja a fától az erdőt.

Az energia tárolása viszont kemény dió. Még néhány év és az energiatárolás a mindennap része lesz, erre a kormány több száz milliárd forintot fordít. Beszélt a vízfelhasználásról is. Kis Magyarország, nagy medence, de csak az európai mércének megfelelő üzemeket lehet építeni. Még akkor is, ha ezek elnyeréséért késhegyre menő csatákat vívnak. "A dollárbaloldalt külföldiek fizetik, aligha a két szép szemükért. Ne legyünk balekok" – mutatott rá.

Most végre nem követői vagyunk egy technológia átalakulásnak, hanem globális éllovasai. Ezzel megmentjük az autógyárainkat. Képzeljék el Győrt az Audi vagy Kecskemétet a Mercedes nélkül. Nem engedhetjük meg magunknak azt az elmebajt, mint a német zöldek, hogy az a jó autó, amit nem gyártattok le. A termelés értéke több mint 13 ezer milliárd forint, több százezer család kenyerét adja. Gyógyszeriparban, vetőmagban, élelmiszeripar, infokommunikáció és autógyártás, ezekben világelsők vagyunk.

Tervekben nincs hiány a jobboldalon. Jobban élünk, mint a Gyurcsány-időszakban, de nem elég jól. Van egy egész jó terv ahhoz, hogyan legyen az egyik legjobb hely Magyarország. Értjük a világ változását és ehhez mi alkalmazkodunk a legjobban. Kimaradunk a háborús politikából, nyitunk és kereskedünk. Növekedni akaró magyar cégeket megtámasztjuk és tejesen új iparágakba fektetünk. Feltesszük a világtérképre Magyarországot és Budapestet. Meg- és kikerülhetetlenek leszünk.

A szomszédok tudhatják, ha baj van, számíthatnak a magyarokra. Ma 1500 iskola fogadja be az ukrán menekült gyermekeket. Nem kell ezzel kérkedni, de jót tesz az ország önbecsülésének.

A lengyel választás éjszakáján a Kelly hősei című film jutott eszébe. Ezt kéne elkerülni nálunk is. Jó hír, hogy a svéd vita lezáráshoz közelít: tavasszal ratifikálják a NATO-csatlakozást. A természetes közeg az csakhogy 2023 az EU kudarcainak az éve volt. Ez pedig ólomsúlyt helyez Magyarország lábára. Az iskolában azt tanítják, minden jó dolog nyugatról jön. De ha jobban belegondolunk, jöttek rossz dolgok is: jakubinusok, nácik és kerülő úton a kommunisták is. De igaz, hogy sokszor érkeztek jó dolgok nyugatról: kereszténység, humanisták, reformkor és dualizmus.

De mára a helyzet megváltozott. Brüsszelből csak a rossz jön, belevetette magát az ukrán-orosz konfliktusba. Magyarország egyedül maradt, mint a migráció kapcsán is, de igaza lesz. Tragédia, hogy addig több százezreknek kell meghalnia. Nem fogunk fegyvert szállítani, akkor sem, ha ez egyes nagyhatalmaknak nem tetszik. "Klasszikus válság kezelés. Amerikának klassz, a többieknek kuss" – szúrt oda.

Nekünk magyaroknak volt elég időnk, hogyan kezeljük a nyomást. Olyanok vagyunk mint a presszókávé. Előbb-utóbb mindenhol rájönnek, azzal járnak jól, ha bekében hagynak minket. Ez tolerancia ajánlat, megvárjuk, míg elfogadják. De ezzel nem vagyunk kint a vízből.

Újra és újra hitelt kéne felvenni, hogy Ukrajna ne menjen csődbe. Kőbe kellene vésni, hogy a közös nem járható út. Az új agrárszabályok és az ukrán piac előtti kinyitás lehetetlen helyzetbe hozta a mezőgazdaságot. Brüsszelben nem csak tücsköt-bogarat beszélnek, ezzel is etetnének minket. A gazdák annyit szeretnének, ne klímafanatikusokkal irassák meg a jogszabályokat Brüsszelben. Az üvegház hatású gázok mindössze 7 százalékáért felel az EU, miközben az USA 40. Brüsszel magára hagyta a Balkánt, mert kel a pénz Ukrajnára.

Idézte az uniós határvédelemért felelős vezetőt, aki szerint nem lehet feltartóztatni a migrációt. "Dehogynem" – reagált. Ők maguk csalogatták be a migrációt, most pedig csodálkoznak. "A Biblia azt kérdezi, amikor eljön az ember fia, talál-e hitet a Földön? Ha 20 év múlva nyugatra megyünk, vajon Európát találunk-e még ott vagy valami mást" – reflektált a bibliai idézetre. Brüsszel magára hagyta az európaiakat, sose volt ekkora a távolság. Ezért ott változás kell, de ez magától nem történik meg, ki kell kényszeríteni. Vissza kell foglalni Brüsszelt, legyen ott végre néhány európai.