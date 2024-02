Az izraeli háború 123. napja – éleződik a konfliktus a Vörös-tengeren

Az Egyesült Államok hétfőn megsemmisítette a jemeni húszik két, robbanóanyaggal felszerelt drónját – jelentette be az amerikai hadsereg. Az amerikai erők fokozták a hadműveleteket Jemenben és a háború sújtotta ország partjainál, mondván, hogy a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben közlekedő hajók védelmében cselekszenek, megvédve a területet a húszik támadásaitól. A jemeni felkelők állításuk szerint a gázai palesztinokat támogatják, akiket Izrael csaknem négy hónapja ostromol.

A húszi lázadók ellenőrzik Jemen nagy részét.

Fotó: Mohammed Hamoud / Getty Images

A hadsereg önvédelmi csapást hajtott végre két robbanóanyaggal megrakott tengeri felszíni drón ellen

– számolt be az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (Centcom) az X-en. Hozzátették: az amerikai erők azonosították a drónokat Jemen húszik által ellenőrzött területein, és úgy értékelték, hogy azok közvetlen fenyegetést jelentenek az amerikai haditengerészet hajóira és kereskedelmi hajóira.

A brit hadsereg szerint támadás ért egy brit hajót a jemeni Hodeidától nyugatra. A támadás előtt egy kis hajó tartózkodott a hajó közelében – írta a The Guardian . Az Ambrey biztonsági magáncég szerint a megtámadott teherhajó barbadosi lobogó alatt közlekedett, és az Egyesült Királyság tulajdonában áll. Egyelőre egyik csoport sem vállalta magára a támadást, de november óta a jemeni hutik több hajót is célba vettek a Vörös-tengeren az Izrael Gáza elleni offenzívájara hivatkozva. A csoport azonban gyakran vette célba azokat a hajókat is, amelyek egyáltalán nem kötődnek Izraelhez, a támadásokkal pedig veszélybe sodorták a hajózást az Ázsia, a Közel-Kelet és Európa közötti egyik kulcsfontosságú útvonalán.

Irán által támogatott húszi lázadók ellenőrzik Jemen nagy részét a jemeni kormány ellen csaknem egy évtizede tartó háború után. Antony Blinken amerikai külügyminiszter a Közel-Keleten tartózkodik, hogy megpróbáljon tűzszünetet elérni az Izrael és a palesztin Hamász közötti háborúban a Gázai övezetben, ahol súlyos humanitárius válság van kialakulóban. Egy pénteken kezdődő amerikai hadműveletben 85 szíriai és iraki célpontra mértek légicsapást. Az akcióban B-1-B nehézbombázókat vetettek be, a jelentések szerint egy kivételével minden célpontot megsemmisítettek. Eközben Jemenben amerikai és brit légi egységek 30 húszi állásra mértek csapást.