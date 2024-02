Az izraeli háború 124. napja – Blinken az izraeli hadsereg vezetőjével találkozik; a húszik továbbra is támadják az amerikai hadihajókat

Első alkalommal találkozik zártkörűen Antony Blinken amerikai külügyminiszter az izraeli hadsereg (IDF) vezetőjével, Herzi Halevivel, miután

Benjamin Netanjahu miniszterelnök visszautasította a személyes találkozót. Blinken korábbi háborús látogatásai során eddig csak egyszer találkozott Halevivel, akkor is a háborús kabinet ülésén.

Fotó: AFP

Beszámolók szerint ennek a találkozónak a bejelentése mégis arra késztette Netanjahut, hogy fogadja Blinkent, ami meg is fog történni. Az amerikai külügyminiszter először az izraeli miniszterelnökkel, majd utána az IDF vezetőjével, Yoav Gallant védelmi miniszterrel és Isaac Herzog elnökkel fog találkozni – írja a The Times of Israel.

A Halevivel való személyes találkozó azt sugallhatja, hogy

Blinken őszintébb, részletesebb elemzést szeretne hallani a háború helyzetéről, miniszteri jelenlét nélkül.

Az amerikai külügyminiszter menetrendjéből hiányzik a Benny Gantz háborús kabinetminiszterrel való találkozó, bár az ilyen ülések nem mindig szerepelnek a napirenden, és még mindig vannak hiányosságok az ütemtervben.

A húszik újból amerikai hadihajókra lőttek

Az amerikai hadsereg közlése szerint az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók újabb támadást intéznek az Egyesült Államok hadihajóira – számolt be róla a The Jerusalem Post.

A lázadók hat ballisztikus rakétát lőttek ki két amerikai hadihajóra a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben.

Az egyik hajó kisebb károkról számolt be, de személyi sérülés nem történt. Az Egyesült Államok hétfőn megsemmisítette a jemeni húszik két, robbanóanyaggal felszerelt drónját. Az amerikai erők fokozták a hadműveleteket Jemenben és a háború sújtotta ország partjainál, mondván, hogy a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben közlekedő hajók védelmében cselekszenek, megvédve a területet a húszik támadásaitól. A jemeni felkelők állításuk szerint a gázai palesztinokat támogatják, akiket Izrael csaknem négy hónapja ostromol.