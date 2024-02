Az orosz-ukrán háború 708. napja – rengeteg támadást vertek vissza az ukránok, egy kórházat is találat ért

Az ukrán hadsereg megállás nélkül védi Ukrajnát az orosz támadásoktól. Az elmúlt nap során 66 katonai összecsapásra került sor a két fél között – számolt be róla a hadsereg vezérkarának Facebookon közzétett bejegyzése alapján az Unian ukrán hírügynökség.

Fotó: AFP

A közlemény szerint az ország északi területein, a Volinyi és Poliszjai régiókban a hadi helyzetben nem következett be számottevő változás. Sziverscsinya és Szlobozscsinya irányában az orosz hadsereg fenntartja katonai jelenlétét, és minden eszközzel próbálja megakadályozni az ukrán katonák előre nyomulását. Kijev szerint az oroszok a Belgorodi területen is aknásítják a határ menti részeket, megnehezítve egy esetleges támadást.

Az orosz fél fokozta tevékenységét Avgyijivka térségében is, az ukrán védőknek 12 támadást kellett visszaverniük, Donyeck környékén pedig hetet. A Zaporizzsjai területen nyolc orosz támadással kellett felvenniük a kesztyűt, Priyune, Ivove, és Rabotyne közelében.

A légi támadások intenzitása sem csökkent az elmúlt napokban. A Harkivi katonai adminisztráció vezetője, Oleg Sinyehubov elmondta, hogy az oroszok iráni gyártmányú Shahed drónokkal támadták Ukrajna második legnagyobb városát. A légierő tájékoztatása alapján az ellenséges drónok több csoportja egyszerre, összehangoltan csapott le a városra.

A harkivi helyőrség vezetője, Szerhij Melnyik arról számolt be, hogy két légibomba is eltalált egy kórházat Velyka Burlukban. Az egyik telitalálat volt, a másik pedig a létesítmény közelében csapódott be.

Ukranja számára ha a fronton nem is, a tárgyalóasztalnál mindenképpen fontos ütközet lesz a csütörtöki. A brüsszeli EU-csúcson döntenek ugyanis arról, hogy Kijev megkapja-e az 50 milliárd eurós Európai Uniós támogatást.